Скандальный аккумуляторный завод под Брестом получил заключение о соответствии требованиям экологической безопасности

Источник материала: Onliner

Брестский аккумуляторный завод, вокруг которого было сломано столько копий, находится на завершающей стадии пусконаладочных работ. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и заверил, что объект «стоит на жесточайшем экологическом контроле». (Подробнее о конфликте и переживаниях горожан можно почитать по ссылке .)

В свою очередь, председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Ян Венскович отметил: «Комитетом на основании строительного проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, 14 апреля 2020 года было выдано разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Разрешение, в котором установлены нормативы допустимых выбросов для стационарных источников и условия осуществления выбросов, выдано на срок проведения пусконаладочных работ до выхода предприятия на проектную мощность».



То есть, заводу быть. И работать он вот-вот начнет. При этом брестчан успокаивают: комитет контролирует соблюдение установленных в разрешении нормативов допустимых выбросов. Как же проходит эта работа? По официальной информации, инструментальные измерения на источниках загрязняющих веществ ежемесячно проводятся аккредитованными лабораториями и лабораториями Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды.

В частности, в период с октября 2020 года по март 2021 года было проведено 146 отборов проб и измерений. «Превышений установленных нормативов выбросов ни по свинцу, ни по серной кислоте не выявлено. В большинстве случаев показатели оказались в разы меньше допустимых. К примеру, при разрешенной концентрации свинца в отходящих от источника газах 0,1 мг/куб. м измеренная концентрация составила 0,031 мг/куб. м (или 30% от разрешенного выброса), 0,058 мг/куб. м (или 58% от разрешенного выброса). По серной кислоте при разрешенной концентрации в 1,5 мг/куб. м измеренная концентрация составляла 0,1 мг/куб. м (6 % от разрешенного). На сегодняшний день концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов аккумуляторного завода соответствуют выданному разрешению», — уточняют в Брестском облисполкоме.

17 февраля 2021 года Республиканским центром государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов выдано заключение о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

И еще информация от чиновников, которая должна успокоить брестчан: за счет средств областного бюджета был приобретен газоанализатор ГАНК-4. Прибор позволяет осуществлять автоматическое определение концентрации вредных веществ с выдачей результата в течение 10 минут непосредственно на объекте измерения. Кроме свинца возможно определение иных вредных веществ: серной кислоты, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и других.

— Проведенные в течение последних двух с половиной лет исследования атмосферного воздуха, почвы, воды, а также исследования в ходе пусконаладочных работ свидетельствуют о том, что содержание вредных веществ, создающее угрозу здоровью населения, обнаружено не было, — заключают в облисполкоме.