Квалификационная комиссия при Минюсте начала вызывать на аттестацию адвокатов, высказывающих свою гражданскую позицию

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции Беларуси начала массово вызывать на аттестацию адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированным делам.





Как сообщил БелаПАН один из представителей адвокатского сообщества, 3 марта на аттестацию были вызваны семь адвокатов. Аттестацию прошел лишь один из них. Еще трое — Андрей Барташевич, Елена Шинкаревич и Николай Ётка — не аттестованы. Это значит, что действие их адвокатских лицензий будет прекращено.

«И еще три адвоката прошли аттестацию "условно". По сути, сейчас они находятся на полугодичном испытательном сроке, по истечении которого будет окончательно решена их судьба. Непройденная аттестация считается основанием для отобрания лицензии, то есть вернуться в профессию можно очень нескоро», — пояснил собеседник.

Он считает, что таким образом власти пытаются избавиться от неугодных адвокатов, запугать остальных и лишить юридической защиты политических заключенных.

«Всего в марте на комиссию вызвано несколько десятков адвокатов. Формальный повод для вызова может быть любой, но суть одна — убрать тех, кто много говорит», — отметил юрист.

По его словам, сейчас в Беларуси около 200 адвокатов, которые защищают граждан по резонансным делам, связанными с правами человека и политическими процессами, а также высказываются против насилия.

Следующее заседание квалификационной комиссии по аттестации адвокатов назначено на 24 марта.

Минюст ситуацию пока не комментирует, но в ближайшее время обещает разместить пресс-релиз.

Напомним, за последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой возбуждены уголовные дела. Илью Салея обвиняют по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности), Максима Знака — по этой же статье и еще по двум: ч. 1 ст. 357 УК (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361-1 УК (по факту создания КС). Салей находится под домашним арестом, Знак — под стражей, оба признаны политзаключенными.

Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон. В настоящее время пытаются лишить лицензии Владимира Созончука, который защищает политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).