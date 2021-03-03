Денег нет? На остановках в Минске больше не будут ставить электронные табло

- Начинали с центра города, с пассажирообразующих мест, - рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь» Александр Каптюх. – Этими табло остановки оборудует предприятие «Минсктранс», в последнее время они все чаще устанавливались в районах города. Удобная штука, позволяет оптимально спланировать поездку особенно на тех остановочных пунктах, где ряд маршрутов практически дублирует друг друга.





Для «Минсктранса» электронные табло – это, конечно, материальные затраты. Хочу сказать, что еще год-полтора назад таких технических средств в Минске было в два с половиной раза меньше – около 200.





На предприятия «Минсктрас» уточнили, что с 2012 года в Минске установлено 500 электронных информационных табло. Но дальнейшая их установка не планируется. Причину, по которым табло не станет больше, не озвучивают.





«На сегодняшний день пассажиру доступен сервис «виртуальное табло» на официальном сайте «Минсктранс», услуга USSD-запроса, а также есть возможность сканировать QR-код на остановочном пункте и получить информацию аналогичную информации электронного табло», - рассказали на предприятии.



