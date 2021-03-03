Жириновский предложил ликвидировать Беларусь - его устами обычно говорит Кремль









«Я считаю только вхождение Беларуси в состав России шестью губерниями, тогда все будет решено. Все вопросы культуры, языка сохраняются. Экономика будет безумно развиваться, цены будут внутренние российские, все вопросы Беларуси будут решены.





Если продолжать сидеть на двух стульях, то это долго не продержится. Ты ешь хлеб русский, пьешь нефть и газ русские, а нигде с нами не проявил солидарность», — заявил одиозный российский политик в эфире журналистки Ольги Карач, основательницы газеты «Витебский курьер».





По словам Владимира Жириновского, белорусам «не хватает» третьей силы, которая бы выступала за интеграцию с Россией, но против Лукашенко.





По словам российского политика, он надеется, что Лукашенко уйдет, «потому что сам уже понимает» и чувствует моральную усталость.





По мнению Владимира Жириновского, пока Лукашенко не уходит, потому что чувствует поддержку Москвы.





«Мы его не бросаем, потому что боимся, что Варшава, Литва, НАТО помогут осуществить Беларуси «киевский вариант», — пояснил глава российской партии ЛДПР позицию властей РФ.





«На безрыбье и рак — рыба. Рак, имеется в виду, Лукашенко. Из двух зол мы выбираем меньшее. Лукашенко — меньшее зло. А Тихановская — большее. И ее команда, которая может создать режим, который будет моментально проситься в НАТО и Евросоюз. И натовские танки появятся под Смоленском», — признался в своих страхах Жириновский.





Глава ЛДПР заявил, что считает необходимым давление Кремля, чтобы Александр Лукашенко ушел, так как этого хочет значительная часть белорусского общества.





Журналистка Ольга Карач никак не ответила российскому политику на требование войти «шестью губерниями».





Ольга Карач позиционирует себя как оппозиционный политик. C марта 2008 по март 2012 года — председатель Витебской областной организации Объединённой гражданской партии. Руководитель Международного Центра гражданских инициатив «Наш Дом», зарегистрированного в Чехии.