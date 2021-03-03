Перенес жуткое сотрясение, но вернулся и выиграл два Кубка Стэнли. Хоккеист, которым восхищается весь мир

Капитан «Питтсбург Пингвинз», трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Сидни Кросби недавно провел свой тысячный матч в НХЛ. О вундеркинде из Канады заговорили, когда Кросби еще был подростком. В 2005 году «пингвины» задрафтовали Сида под первым номером. А сегодня его называют величайшим хоккеистом современности, топ-партнером на льду и невероятно скромным парнем в жизни. Трогательная и драматичная история Кросби — в материале SPORT.TUT.BY.
Хоккейная семья и первый номер драфта
Сидни Кросби родился в канадской провинции Новая Шотландия летом 1987 года в семье Троя и Трины Кросби. Отец Сида тоже играл в хоккей — на позиции голкипера — и даже был задрафтован «Монреалем». Правда, Кросби-старший так ни разу и не сыграл в НХЛ.
Впрочем, вся семья настолько глубоко погрузилась в тему спорта, что хоккеисткой стала даже младшая сестра Сидни — Тейлор Кросби. Она, как и отец, выбрала для себя вратарскую позицию.
Первые тренировки двухлетний Сидни Кросби проводил в подвале родительского дома: нарабатывал броски, так что машина для сушки белья быстро утратила приличный вид. В три года Сид уже катался на коньках, а в семь лет дал свое первое интервью.
В 2003 году Кросби дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека, где заработал репутацию свехрезультативного игрока. В 2004-м 17-летнему Сиду уже предлагали взрослый контракт для участия в играх Всемирной хоккейной ассоциации, которая возродилась после локаута в НХЛ. Но Кросби отверг предложение и продолжил феерить в юниорской лиге за «Римуски Океаник».
К 2005 году Кросби регулярно становился лучшим бомбардиром и уже коллекционировал личные титулы. Еще до драфта парню под номером 87 дали прозвище Sid the Kid (малыш Сид. — Прим. TUT.BY). Уэйн Гретцки говорил, что, если кому и под силу побить его рекорды, то как раз талантливому хоккеисту из Новой Шотландии.
В июле 2005-го «Питтсбург» выбрал Кросби под первым номером на драфте НХЛ. С тех пор Сид и «пингвины» неразлучны. В 2009 году капитан «Питтсбурга» поднял над головой первый Кубок Стэнли, в 2010-м на домашней Олимпиаде в Ванкувере завоевал звание олимпийского чемпиона. Но главное испытание в карьере нападающего было впереди.
Сотрясение и мучительное восстановление
В 2011 году «Питтсбург» проводил матч с «Вашингтоном» в рамках «Зимней классики». Это был первый день нового года. Встреча уже подходила к концу, когда случилось роковое для Кросби столкновение. Сид двигался без шайбы и развернулся, чтобы найти ее глазами. В это мгновение рядом проезжал хоккеист «Кэпиталз» Дэвид Стекел, который плечом и рукой зарядил прямо в голову капитану «пингвинов».
Тот упал, но смог самостоятельно подняться. После этого Кросби принял участие еще в одной встрече и даже отправился с командой на выезд, где четко почувствовал первые симптомы сотрясения.
Тогдашний главный тренер «пингвинов» заявил прессе, что у Кросби легкое сотрясение, не предполагая, что эта травма на ближайшие 15 месяцев практически полностью оставит Сида без хоккея, а весь хоккейный мир — без Кросби.
Параллельно с многочисленными обследованиями Сидни Кросби старался сохранять в расписании физнагрузки и более-менее привычный уклад жизни, что давалось непросто.
— Иногда ему приходилось целый день проводить в слабо освещенной комнате. Порой казалось, что его мозг «растекается», — писал The Athletics. — В какие-то дни он не мог вспомнить, где оставил ключи. Он не мог смотреть телевизор, так как мелькающие картинки доводили его до острых головных болей.
— Ты надеешься просто выйти из дома, постараться вести активный образ жизни. Ведь ты всю жизнь привык чем-то заниматься. А теперь даже выйти на прогулку стало проблемой. Если тебе удается выбраться на легкий променад, то это уже кажется огромной победой. — вспоминал сам Кросби. — Я пытался ходить в рестораны, чтобы просто выбраться из дома. Но даже фоновая музыка, разговоры за другими столиками — то, что ты обычно можешь не замечать или игнорировать, выводили меня из равновесия.
Он персонально работал с тренером по физподготовке Энди О’Брайеном, пытаясь привести себя в форму перед началом сезона-2011/2012.
— Иногда руки просто опускались, — признавался олимпийский чемпион Кросби.
Возвращение в НХЛ, болезненный рецидив и контракт на 104 млн долларов
По прошествии шести месяцев Сид начал работать с известным неврологом-хиропрактиком Тедом Кэрриком. Он помог Кросби наладить работу вестибулярного аппарата, вернуть прежние координацию и чувство баланса.
В ноябре 2011 года Сидни Кросби вернулся на лед в рамках матча НХЛ. Болельщики «Питтсбурга» встретили его невероятными овациями, а Сид выдал фантастический по результативности матч. Затем он провел еще семь встреч в НХЛ, набрав суммарно 12 очков, но вскоре случился рецидив — и один из лучших игроков в истории вновь оказался на больничном.
Никто не мог сказать точно, сколько времени понадобится вундеркинду из Новой Шотландии, чтобы вернуться в строй. Журналисты подливали масла в огонь и писали статьи в духе, а будет ли нужен такой Кросби «Питтсбургу».
Колумнист The Athletic Джош Йохи, который много лет писал о «пингвинах», вспоминал, как во время восстановления Сида тоже затронул тему его туманных перспектив в своем тексте.
— Представитель клуба объявил мне, что в перерыве встречи в Вашингтоне Сидни хотел бы со мной пообщаться. Мы с Кросби проговорили почти весь второй период. Он был недоволен, но сложно заставить его рассердиться. Просто по своей натуре он очень дружелюбный человек. Но по нему было видно, как он расстроен. А затем он сказал слова, которые я никогда не забуду: «Я сам не знаю, как буду чувствовать себя на следующий день».
По ходу того разговора я понял не только то, что у него очень сложная травма, сроки восстановления после которой невозможно точно спрогнозировать, но и то, как он предан болельщикам «Питтсбурга». «Больше всего я не хочу, чтобы они думали, что мне все равно или что я не хочу выходить на лед», — завершил нашу беседу Сидни.
Полноценно Кросби вернулся в хоккей в марте 2012 года. Канадец боялся делать прогнозы относительно своего будущего, а старое соглашение с «пингвинами» истекало летом 2012-го. Но «Питтсбург» все равно предложил своему лидеру контракт — сразу 12-летний на 104 миллиона долларов. Они не сомневались в своем капитане.
В 2014 году Кросби стал двукратным чемпионом Олимпиады, в 2015-м выиграл со сборной Канады чемпионат мира, а в 2016 и 2017-м помог «Питтсбургу» завоевать еще два Кубка Стэнли.
Безупречная репутация и длительные отношения с топ-моделью
Партнеры по команде, журналисты и болельщики не устают называть Кросби одним из самых порядочных, трудолюбивых и скромных хоккеистов.
Американский журналист The Athletic вспоминал, как Кросби пахал во время локаута, не проявляя ни намека на звездность.
— Ему было 25 лет, самый расцвет спортсмена. Он прекрасно чувствовал себя после того, как пропустил 101 матч (не считая плей-офф) за предыдущие два года. Он просто хотел играть. И не мог. В то время Кросби и еще с десяток партнеров по команде тренировались в Питтсбурге. В тот день, о котором рассказываю я, Кросби задержался на катке на лишние полчаса. На льду остались десятки шайб, двое ворот и лучший хоккеист в мире. Он провел так минут 30.
Когда его индивидуальная тренировка закончилась, Сидни сначала оттащил ворота в подсобное помещение. Затем собрал все шайбы в центральном круге и начал спокойно собирать их в мешок. Такой ритуал он проделывал день за днем. Было даже как-то грустно наблюдать за тем, как ежедневно Кросби убирал ворота со льда.
Но одновременно это и впечатляло. Кросби никогда не был какой-то примадонной. Просто он решил, что ему нужно тренироваться дополнительные полчаса каждый день. А для этого нужно было немного поработать.
20 февраля легенда «Питтсбурга» провел свой тысячный матч в НХЛ.
Из-за пандемии на трибунах не было ликующих болельщиков. Сида тепло поздравили партнеры по команде, по видеосвязи слова поддержки передали гордые родители и сестра, а рядом на льду стояла любимая девушка Кэти.
Как и полагается парню с образцовой репутацией, Кросби трепетно оберегает свою личную жизнь. О его возлюбленной известно совсем немного: Кэти Лютнер — топ-модель, на пике карьеры она снималась для Sports Illustrated. Кэти младше Сида на четыре месяца. Они вместе уже более 10 лет, но не спешат устраивать свадьбу.
Ни Сид, ни Кэти не ведут соцсетей и не раздают интервью о личном. Тем не менее в прессе неоднократно писали, что отношения с Кэти — первые серьезные в жизни Сидни Кросби.