Перенес жуткое сотрясение, но вернулся и выиграл два Кубка Стэнли. Хоккеист, которым восхищается весь мир

Источник материала: Tut.by

Капитан «Питтсбург Пингвинз», трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Сидни Кросби недавно провел свой тысячный матч в НХЛ. О вундеркинде из Канады заговорили, когда Кросби еще был подростком. В 2005 году «пингвины» задрафтовали Сида под первым номером. А сегодня его называют величайшим хоккеистом современности, топ-партнером на льду и невероятно скромным парнем в жизни. Трогательная и драматичная история Кросби — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото: instagram.com/sidcrosby1987/

Хоккейная семья и первый номер драфта

Сидни Кросби родился в канадской провинции Новая Шотландия летом 1987 года в семье Троя и Трины Кросби. Отец Сида тоже играл в хоккей — на позиции голкипера — и даже был задрафтован «Монреалем». Правда, Кросби-старший так ни разу и не сыграл в НХЛ.

Впрочем, вся семья настолько глубоко погрузилась в тему спорта, что хоккеисткой стала даже младшая сестра Сидни — Тейлор Кросби. Она, как и отец, выбрала для себя вратарскую позицию.

Первые тренировки двухлетний Сидни Кросби проводил в подвале родительского дома: нарабатывал броски, так что машина для сушки белья быстро утратила приличный вид. В три года Сид уже катался на коньках, а в семь лет дал свое первое интервью.

В 2003 году Кросби дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека, где заработал репутацию свехрезультативного игрока. В 2004-м 17-летнему Сиду уже предлагали взрослый контракт для участия в играх Всемирной хоккейной ассоциации, которая возродилась после локаута в НХЛ. Но Кросби отверг предложение и продолжил феерить в юниорской лиге за «Римуски Океаник».



Фото: instagram.com/sidcrosby1987/

К 2005 году Кросби регулярно становился лучшим бомбардиром и уже коллекционировал личные титулы. Еще до драфта парню под номером 87 дали прозвище Sid the Kid (малыш Сид. — Прим. TUT.BY). Уэйн Гретцки говорил, что, если кому и под силу побить его рекорды, то как раз талантливому хоккеисту из Новой Шотландии.

В июле 2005-го «Питтсбург» выбрал Кросби под первым номером на драфте НХЛ. С тех пор Сид и «пингвины» неразлучны. В 2009 году капитан «Питтсбурга» поднял над головой первый Кубок Стэнли, в 2010-м на домашней Олимпиаде в Ванкувере завоевал звание олимпийского чемпиона. Но главное испытание в карьере нападающего было впереди.

Сотрясение и мучительное восстановление

В 2011 году «Питтсбург» проводил матч с «Вашингтоном» в рамках «Зимней классики». Это был первый день нового года. Встреча уже подходила к концу, когда случилось роковое для Кросби столкновение. Сид двигался без шайбы и развернулся, чтобы найти ее глазами. В это мгновение рядом проезжал хоккеист «Кэпиталз» Дэвид Стекел, который плечом и рукой зарядил прямо в голову капитану «пингвинов».



Фото: instagram.com/sidcrosby1987/

Тот упал, но смог самостоятельно подняться. После этого Кросби принял участие еще в одной встрече и даже отправился с командой на выезд, где четко почувствовал первые симптомы сотрясения.

Тогдашний главный тренер «пингвинов» заявил прессе, что у Кросби легкое сотрясение, не предполагая, что эта травма на ближайшие 15 месяцев практически полностью оставит Сида без хоккея, а весь хоккейный мир — без Кросби.

Параллельно с многочисленными обследованиями Сидни Кросби старался сохранять в расписании физнагрузки и более-менее привычный уклад жизни, что давалось непросто.

— Иногда ему приходилось целый день проводить в слабо освещенной комнате. Порой казалось, что его мозг «растекается», — писал The Athletics . — В какие-то дни он не мог вспомнить, где оставил ключи. Он не мог смотреть телевизор, так как мелькающие картинки доводили его до острых головных болей.



Фото: instagram.com/sidcrosby1987/

— Ты надеешься просто выйти из дома, постараться вести активный образ жизни. Ведь ты всю жизнь привык чем-то заниматься. А теперь даже выйти на прогулку стало проблемой. Если тебе удается выбраться на легкий променад, то это уже кажется огромной победой. — вспоминал сам Кросби. — Я пытался ходить в рестораны, чтобы просто выбраться из дома. Но даже фоновая музыка, разговоры за другими столиками — то, что ты обычно можешь не замечать или игнорировать, выводили меня из равновесия.

Он персонально работал с тренером по физподготовке Энди О’Брайеном, пытаясь привести себя в форму перед началом сезона-2011/2012.

— Иногда руки просто опускались, — признавался олимпийский чемпион Кросби.

Возвращение в НХЛ, болезненный рецидив и контракт на 104 млн долларов



Фото: instagram.com/sidcrosby1987/

По прошествии шести месяцев Сид начал работать с известным неврологом-хиропрактиком Тедом Кэрриком. Он помог Кросби наладить работу вестибулярного аппарата, вернуть прежние координацию и чувство баланса.

В ноябре 2011 года Сидни Кросби вернулся на лед в рамках матча НХЛ. Болельщики «Питтсбурга» встретили его невероятными овациями, а Сид выдал фантастический по результативности матч. Затем он провел еще семь встреч в НХЛ, набрав суммарно 12 очков, но вскоре случился рецидив — и один из лучших игроков в истории вновь оказался на больничном.

Никто не мог сказать точно, сколько времени понадобится вундеркинду из Новой Шотландии, чтобы вернуться в строй. Журналисты подливали масла в огонь и писали статьи в духе, а будет ли нужен такой Кросби «Питтсбургу».



Фото из инстаграма Анны Кастеровой

Колумнист The Athletic Джош Йохи, который много лет писал о «пингвинах», вспоминал , как во время восстановления Сида тоже затронул тему его туманных перспектив в своем тексте.

— Представитель клуба объявил мне, что в перерыве встречи в Вашингтоне Сидни хотел бы со мной пообщаться. Мы с Кросби проговорили почти весь второй период. Он был недоволен, но сложно заставить его рассердиться. Просто по своей натуре он очень дружелюбный человек. Но по нему было видно, как он расстроен. А затем он сказал слова, которые я никогда не забуду: «Я сам не знаю, как буду чувствовать себя на следующий день».

По ходу того разговора я понял не только то, что у него очень сложная травма, сроки восстановления после которой невозможно точно спрогнозировать, но и то, как он предан болельщикам «Питтсбурга». «Больше всего я не хочу, чтобы они думали, что мне все равно или что я не хочу выходить на лед», — завершил нашу беседу Сидни.



Фото: instagram.com/sidcrosby1987/

Полноценно Кросби вернулся в хоккей в марте 2012 года. Канадец боялся делать прогнозы относительно своего будущего, а старое соглашение с «пингвинами» истекало летом 2012-го. Но «Питтсбург» все равно предложил своему лидеру контракт — сразу 12-летний на 104 миллиона долларов. Они не сомневались в своем капитане.

В 2014 году Кросби стал двукратным чемпионом Олимпиады, в 2015-м выиграл со сборной Канады чемпионат мира, а в 2016 и 2017-м помог «Питтсбургу» завоевать еще два Кубка Стэнли.

Безупречная репутация и длительные отношения с топ-моделью

Партнеры по команде, журналисты и болельщики не устают называть Кросби одним из самых порядочных, трудолюбивых и скромных хоккеистов.



Фото: instagram.com/sidcrosby1987/

Американский журналист The Athletic вспоминал, как Кросби пахал во время локаута, не проявляя ни намека на звездность.

— Ему было 25 лет, самый расцвет спортсмена. Он прекрасно чувствовал себя после того, как пропустил 101 матч (не считая плей-офф) за предыдущие два года. Он просто хотел играть. И не мог. В то время Кросби и еще с десяток партнеров по команде тренировались в Питтсбурге. В тот день, о котором рассказываю я, Кросби задержался на катке на лишние полчаса. На льду остались десятки шайб, двое ворот и лучший хоккеист в мире. Он провел так минут 30.

Когда его индивидуальная тренировка закончилась, Сидни сначала оттащил ворота в подсобное помещение. Затем собрал все шайбы в центральном круге и начал спокойно собирать их в мешок. Такой ритуал он проделывал день за днем. Было даже как-то грустно наблюдать за тем, как ежедневно Кросби убирал ворота со льда.

Но одновременно это и впечатляло. Кросби никогда не был какой-то примадонной. Просто он решил, что ему нужно тренироваться дополнительные полчаса каждый день. А для этого нужно было немного поработать.

20 февраля легенда «Питтсбурга» провел свой тысячный матч в НХЛ.

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Из-за пандемии на трибунах не было ликующих болельщиков. Сида тепло поздравили партнеры по команде, по видеосвязи слова поддержки передали гордые родители и сестра, а рядом на льду стояла любимая девушка Кэти.

Как и полагается парню с образцовой репутацией, Кросби трепетно оберегает свою личную жизнь. О его возлюбленной известно совсем немного: Кэти Лютнер — топ-модель, на пике карьеры она снималась для Sports Illustrated. Кэти младше Сида на четыре месяца. Они вместе уже более 10 лет, но не спешат устраивать свадьбу.



Кэти — крайняя справа. Фото: instagram.com/crosby_interesting/

Ни Сид, ни Кэти не ведут соцсетей и не раздают интервью о личном. Тем не менее в прессе неоднократно писали, что отношения с Кэти — первые серьезные в жизни Сидни Кросби.