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А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма

03.03.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это трудно представить, но завидовать можно даже заключенным — по крайней мере, условиям их содержания. Почти три года назад в испанской провинции Малага открылась новая колония, которая очень быстро завоевала в народе звание «пятизвездочной».  Бассейн с подогревом, большие столовые, разнообразные спортивные площадки, хорошее медицинское отделение — не каждый белорусский санаторий может похвастать такой материально-технической базой. 

А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма

«Идеальная» тюрьма имеет довольно странную историю: ее строительство было завершено еще в 2013 году, на все про все было потрачено 117 миллионов евро. Однако после того, как строители сдали здание, оно еще пять лет простаивало без дела — эдакая тюрьма-призрак. Неизвестно, сколько бы еще пустовали новые стены, если бы не миграционный кризис 2018-го: отчаянные иммигранты из Африки, сев на хлюпкие лодки, поплыли к берегам Европы. Тут-то и пригодилась Centro Penitenciario Málaga II, ставшая приютом для 572 человек.

А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма

Вообще, проект подобных тюрем экстра-класса возник в Европе еще в 1992 году — умные люди посчитали, что оступившихся надо не унижать и вгонять в еще большую топь, а интегрировать в нормальную жизнь. И как это сделать, если не показать, как именно выглядит эта нормальная жизнь? Однако не все европейцы разделили идею, некоторых возмущало, что «зэки-бездельники» будут жить наравне (а то и классом повыше) с законопослушными гражданами. Другие в принципе протестовали против строительства пенитенциарных учреждений (пусть и таких красивых) вблизи их родных городов. И все же тюрьмы-дворцы строились.

А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма

У новой тюрьмы есть своя неофициальная страничка на Facebook — все, кто изображен на фото, выглядят счастливыми. Даже если они стоят на фоне забора с колючей проволокой.

А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма
А туда можно купить путевку? Как выглядит испанская «пятизвездочная» тюрьма

Всего в новом учреждении насчитывается 1008 камер, в которых могут содержаться около 2000 заключенных.

 
 
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Это трудно представить, но завидовать можно даже заключенным — по крайней мере, условиям их содержания. Почти три года назад в испанской провинции Малага...
 
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