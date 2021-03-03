Мнение: «Для силовиков и чиновников приход к власти Тихановской безопаснее, чем Макея или Головченко»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Кукловод и овца объясняет, почему передача власти от Лукашенко кому-нибудь из его приближенных является для людей внутри режима наиболее опасным сценарием.

— Пришедший на смену Лукашенко человек из режима будет крайне непопулярен среди белорусов и не будет обладать достаточной легитимностью (напоминаем, что только честные выборы дают легитимность, а никто из приближенных их, понятное дело, никогда не выиграет), — пишет «Кукловод и овца». — Поэтому назначенный преемник будет вынужден искать одобрение народа для своего политического выживания.

Обрести даже минимальную популярность человеку из режима будет сложно. Раздавать материальные блага не получится, потому что их нет. Проводить демократические реформы сложно и страшно, потому что велик страх потерять власть. Но есть один очень простой и дешевый способ получить одобрение белорусов. Очевидно, что максимально жестокие наказания для лукашенковских силовиков и высших чиновников станут бальзамом на душу белорусского народа.

На преемнике из круга приближенных Лукашенко все равно будет лежать печать преступлений режима. Отличный способ ее хотя бы частично смыть — это устроить трибунал над старыми элитами. Это понравится не только народу, но и даст понять международному сообществу, что новый глава государства хоть и был когда-то в ближнем круге Лукашенко, но сейчас решительно осуждает прошлые преступления и готов наказывать виновных (при этом, понятное дело, максимально обеляя себя).

Более того, под вывеской справедливого возмездия преступникам преемник сможет расправиться со своими конкурентами внутри режима. История знает много примеров передачи власти внутри диктатур, которые очень плохо заканчивались для правящего класса. Наиболее яркий - это приход к власти Сталина после смерти Ленина. В результате больше половины большевистских вождей ленинского призыва были расстреляны под предлогом их антинародных преступлений (а они их действительно совершили в достатке). Но настоящей причиной было то, что они относились к Сталину как к равному (а так и было до смерти Ленина) и не могли принять его как абсолютного властителя.

Примерно такой же расклад будет и в Беларуси, если власть перейдет, например, к Головченко. Тот же Макей никогда по-настоящему не будет ему лоялен, потому как помнит времена совместного записывания в блокнот бредней бывшего президента. Силовики тоже не будут преданы преемнику, потому как звезды на их погоны вешал не он, а Лукашенко. А потому новому лидеру режима для обретения полного контроля придется разделаться со старыми кадрами.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что если к власти придет человек из окружения Лукашенко, то ему по целому ряду веских причин будет выгодно уничтожить старые элиты (кроме себя самого). Поэтому, как бы странно это ни было, для белорусского силовика и чиновника приход к власти Тихановской/-ого (Латушко, Бабарико, Цепкало) — намного более безопасный вариант, чем передача полномочий от Лукашенко тому же Макею (Головченко, Виктору Лукашенко).

Тут еще важен и человеческий фактор. Сложно представить, что при президенте Бабарико кого-нибудь расстреляют. Виктор Дмитриевич — человек гуманный и цивилизованный. А вот лукашенковских подельников в гуманизме заподозрить сложно, особенно по отношению друг к другу. И если к власти придет, например, силовик Головченко, то шансы силовика Кубракова умереть от передозировки свинца в организме резко повышаются. Благо компромата у них друг на друга - вагон и маленькая тележка.

Важно понимать, что трансфер власти внутри режима может быть и абсолютно неконтролируемым. Просто одна из группировок свергнет Лукашенко и захватит власть. Тогда чиновники и силовики, не входящие в победившую фракцию, окажутся в еще более опасном положении.