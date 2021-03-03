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Курс биткоина вновь рванул вверх
Источник материала: Хартия'97
Курс биткоина вновь рванул вверх
В ходе торговой сессии криптовалюта выросла на 10,54%.
Курс биткоина в среду, 3 марта, в ходе торговой сессии вырос на 10,54%, достигнув отметки в 52,57 тысяч долларов. Криптовалюта подскочила в цене более чем на 10%, свидетельствуют данные портала CoinDesk, пишет
До этого на прошлой неделе курс биткоина обвалился до уровней около 45 тысяч долларов.
Как сообщалось ранее, основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки биткоинов. Он опасается того, что подобными вещами занимаются люди, у которых нет больших накоплений.
Также добавим, что филиппинская криптобиржа PDAX попросила пользователей вернуть биткоины, которые были проданы по цене шесть тысяч долларов из-за технического сбоя.
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В ходе торговой сессии криптовалюта выросла на 10,54%.
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