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Евросоюз: Слишком долго белорусам отказывали в их основных свободах

03.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Евросоюз: Слишком долго белорусам отказывали в их основных свободах

  • 3.03.2021, 17:34
Евросоюз: Слишком долго белорусам отказывали в их основных свободах

Европа будет продолжать поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии.

Нарушение права на свободу слова, выражение мнений, а также на прозрачное и справедливое судебное разбирательство недопустимы и идут вразрез с международными обязательствами Беларуси по соблюдению прав человека. Так пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано прокомментировал приговор журналисту tut.by Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.

Петер Стано заявил, что, «согласно достоверным сообщениям, 11 ноября 2020 года Роман Бондаренко был избит до смерти лицами, связанными с сотрудниками правоохранительных органов». Виновные не привлечены к ответственности.

— Слишком долго белорусам отказывали в их основных свободах, включая свободу выражения мнений и информации, и в самых основных правах, таких как право на прозрачное и справедливое судебное разбирательство. Эти нарушения недопустимы и идут вразрез с международными обязательствами Беларуси по соблюдению прав человека. ЕС будет продолжать поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии и уважению основных свобод. Европейский союз продолжит активно поддерживать усилия, направленные на сбор доказательств пыток и репрессий в Беларуси и привлечение виновных к ответственности, — говорится в заявлении Стано.

Напомним, 2 марта суд Московского района Минска признал виновными журналистку tut.by Катерину Борисевич и врача БСМП Артема Сорокина. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, Артем Сорокин — к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда, Катерина остается под стражей.

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Теги: Минск
 
 
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