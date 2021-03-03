Источник материала: Хартия'97

Египтологи раскрыли древнейший секрет мумий 3.03.2021, 17:10

1,448

Найдена инструкция по мумификации, которая включает детали, отсутствующие в других документах.

Руководство по мумификации было найдено на 3500-летнем куске папируса под названием папирус Лувра-Карлсберга, названном так потому, что одна его половина находится в музее Лувра в Париже, а другая хранится в коллекции папирусов Карлсберга в Копенгагенском университете Дании. Первая часть уже детально проанализирована, она содержит в основном медицинскую информацию. Датские египтологи изучили вторую часть, где и обнаружили уникальные данные, пишет «Фокус» .





До сих пор ученые располагали, помимо неполных описаний, оставленных Геродотом и Диодором, всего двумя египетскими источниками о процессе мумификации — фрагментарными папирусами римского времени, а также изображениями отдельных эпизодов бальзамирования.

В Древнем Египте бальзамирование считалось священным искусством. Этим занимались только посвященные. Учение было тайным и передавалось от одного бальзамировщика к другому устно. «Вероятно, этот текст являлся вспомогательным средством для запоминания. Поэтому его предполагаемые читатели должны были быть специалистами в своем деле. Текст должен был напоминать им определенные детали, такие как рецепты мазей и использование различных типов повязок», — говорит египтолог Софи Шедт из Копенгагенского университета.

Среди деталей, которые ученая выделила из текста, — список инструкций по бальзамированию лица умершего, которое выполнялось с помощью куска красного льняного полотна, вымоченного в специальном растворе на растительной основе.





В состав раствора входили ароматические и вяжущие вещества, пропитанная ткань предназначалась для защиты лица от насекомых и бактерий, а также для приятного запаха. Этот процесс не был задокументирован ранее, однако он соответствует некоторым найденным ранее египетским мумиям.

В рукописи также изложен полный 70-дневный график бальзамирования, разделенный на 2 периода, каждый из которых имел четырехдневные интервалы. Так «восстанавливали телесную целостность умершего».

Первые 35 суток удаляли органы и проводили сушку тела. Его обрабатывали сухим карбонатом натрия снаружи и изнутри. Остальные 35 суток обвязывали умершего бинтами и покрывали ароматическими веществами, чтобы отпугнуть насекомых и падальщиков. В этот же период проводили бальзамирование лица, описанное в папирусе. «Впервые половину рукописи коллекции Карлсберга проанализировали и перевели, получив дополнительную информацию о фитотерапии и отеках кожи», — подчеркивают ученые.

Папирус длиной около 6 м теперь стал еще более важным источником о болезнях и здоровье в Древнем Египте, в том числе о том, какие недуги считались делом рук богов и как с ними можно было бороться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .