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Беларусь и Россию ждет «цветочная война»?
Источник материала: Хартия'97
Беларусь и Россию ждет «цветочная война»?
В Совете Федерации России обеспокоены реэкспортом цветов, который курируют приближенные к Лукашенко олигархи.
Проблемой реэкспорта цветов из Беларуси в Россию озаботились на самом высоком уровне. Равных возможностей для поставщиков цветов потребовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает
Об этом она разговаривала с заместителем министра финансов России Алексеем Сазановым. "Неравные конкурентные условия для поставщиков иностранных цветов и для наших цветоводов, которые вложили свои инвестиции, построили теплицы, выращивают цветы и находятся у себя в отечестве в более ущербных условиях. У них было 10% НДС, с января прошлого года подняли до 20%. Иностранные идут на льготных условиях в страну, что-то же нужно придумать".
Сазанов сообщил, что через Беларусь сейчас цветы ввозят с заниженными таможенными ценами, и выразил надежду, что ситуацию "стабилизируют" уже в этом году. До конца марта Минфин России должен будет подготовить "дорожную карту" с перечнем мер для решения этой проблемы и сроками их принятия.
Основными реэкспортерами цветов из Беларуси являются структуры, близкие к Алексею Олексину и Николаю Воробью. РИА "Новости" оценивало вероятную выручку от такого бизнеса в 300 миллионов долларов.
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В Совете Федерации России обеспокоены реэкспортом цветов, который курируют приближенные к Лукашенко олигархи.
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