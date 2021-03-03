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В Германии партию «друзей Путина» возьмут под надзор

03.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Германии партию «друзей Путина» возьмут под надзор

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  • 3.03.2021, 16:52
В Германии партию «друзей Путина» возьмут под надзор
фото: PictureAlliance

«Альтернативу для Германии» подозревают в правом экстремизме.

Федеральное ведомство по охране Конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV) официально объявило о подорениях в правом экстремизме в адрес правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) , открыв тем самым возможность для надзора за деятельностью этой партии со стороны спецслужб, сообщили германские СМИ в среду, 3 марта, пишет "Немецкая волна".

По сообщению журнала Der Spiegel, BfV на фоне нынешней тяжбы с АдГ в административном суде Кельна обязалось временно отказаться от слежки за депутатами АдГ в бундестаге, ландтагах и Европарламенте, а также за кандидатами от этой партии на предстоящих в 2021 году выборах. "Альтернатива для Германии" опротестовала в суде заключение BfV о том, что она является "правоэкстремистским риском". В BfV отказались комментировать сообщения СМИ, сославшись на слушающееся в настоящее время дело и уважение к суду.

Согласно сообщениям, решение о взятии АдГ под надзор было принято на основании экспертного заключения объем почти в одну тысячу страниц. За два года юристы и эксперты по проблеме правого экстремизма собрали многочисленных свидетельства о предполагаемых нарушениях членами АдГ демократических устоев государства.

Напомним, в 2018 году партию заподозрили в получении финансирования от России. Члены АдГ неоднакратно посещали оккупированный Россией Крым.

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«Альтернативу для Германии» подозревают в правом экстремизме.
 
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