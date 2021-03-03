Об этом говорится в мониторинге нарративов государственного телевидения в Беларуси за 22 февраля - 28 февраля 2021 года.





В мониторинге отмечается, что тематика 23 февраля стала поводом для празднования победы над оппонентами и подавления протеста. На госканалах активно благодарили силовиков за стойкость, отмечали все тяготы пережитых ими моментов. Фактически, действия силовиков возводились в ранг подвига, сравнимого с героикой предыдущих войн.





Сочинская встреча Путина и Лукашенко не обеспечила госТВ обилием материалов, что были вынуждены признавать и сами ведущие. Из-за этого госканалы формировали нарративы из широкого контекста отношений двух стран – общих угроз и проектов. ГосТВ полемизировало с другими СМИ (и оппонентами в целом), доказывая, что речь не идет о поиске кредитов и росте зависимости от Москвы.





Значимым сюжетом стал контроль за ценами. Госканалы стремились доказать, что угроза дефицита отсутствует и призывали бизнес к пониманию момента.





Государство в качестве мудрого контролера устраняет дисбалансы, вызванные безответственностью отдельных субъектов и сложностями конъюнктуры ― примерно так оправдывалась необходимость введения регулятивных мер.





Тематика господдержки спорта, противостояния давлению в этой сфере возникла на фоне посещения Лукашенко-старшим собрания НОК и избрания новым президентом комитета Виктора Лукашенко.





Образ «Беларуси спортивной» имеет особое значение для госТВ, традиционно используется для продвижения идеологем единства, патриотизма, прославления достижений государства.





Нарратив жесткого порядка иногда доходил до прямых отсылок к немецким военным практикам, включая расстрелы и виселицы. На СТВ также призывали создать структуру по типу «ордена меченосцев» и опричнины, которая будет противостоять врагам.





Тематика изменений в уголовном законодательстве, новых КоАП и ПИКоАП, а также значение цифровизации составляли основное содержание реформаторских посылов.





Разброс авторских оценок не выходил за рамки официальных установок. Вместе с тем мнения отдельных гостей госТВ (Гайдукевич, Воскресенский) были направлены на определенное усиление политической активности