Пашинян: Досрочные выборы должны восстановить солидарность в обществе

Власти надеются на консенсус с оппозицией в вопросе проведения досрочных выборов, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.





По словам Пашиняна, власти готовы провести досрочные выборы в 2021 году, если они договорятся об этом в первую очередь с парламентской оппозицией.





"Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы – механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, которые имеют время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все", - сказал Пашинян.





Он отметил, что политические силы, в том числе власти, должны быть гарантами того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.





Пашинян планирует в ближайшие дни встретиться с представителями оппозиции по этому вопросу.















