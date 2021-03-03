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Пашинян: Досрочные выборы должны восстановить солидарность в обществе

03.03.2021 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Армении ждет согласия оппозиции.

Власти надеются на консенсус с оппозицией в вопросе проведения досрочных выборов, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

По словам Пашиняна, власти готовы провести досрочные выборы в 2021 году, если они договорятся об этом в первую очередь с парламентской оппозицией.

"Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы – механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, которые имеют время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все", - сказал Пашинян.

Он отметил, что политические силы, в том числе власти, должны быть гарантами того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.

Пашинян планирует в ближайшие дни встретиться с представителями оппозиции по этому вопросу.
 
 
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Премьер-министр Армении ждет согласия оппозиции.
 
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