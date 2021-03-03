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Неожиданно: минчанка отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток ареста
Источник материала: Партизан
Жительница Минска отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток, часть из которых после задержания на протестном марше отсидела на Окрестина, еще часть — в жодинском СИЗО.
Женщине назначили наказание в виде административного ареста, невзирая на то, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.
Адвокат обжаловал решение суда, и в итоге приговор заменили на предупреждение. А минчанка получила полтысячи рублей, хотя и требовала компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей, пишет
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Жительница Минска отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток, часть из которых после задержания на протестном марше отсидела на Окрестина, еще часть — в...
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