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Неожиданно: минчанка отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток ареста

03.03.2021 17:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жительница Минска отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток, часть из которых после задержания на протестном марше отсидела на Окрестина, еще часть — в жодинском СИЗО.



Женщине назначили наказание в виде административного ареста, невзирая на то, что у нее есть несовершеннолетний ребенок. 

Адвокат обжаловал решение суда, и в итоге приговор заменили на предупреждение. А минчанка получила полтысячи рублей, хотя и требовала компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей, пишет @kyky_org.
 
Теги: Минск
 
 
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Жительница Минска отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток, часть из которых после задержания на протестном марше отсидела на Окрестина, еще часть — в...
 
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