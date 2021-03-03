Шесть самых типичных отговорок, которые мешают заниматься спортом. Что с ними делать

Источник материала: Tut.by

Все знают, что спорт полезен для здоровья, но чтобы не заниматься им, мы находим множество отговорок: от занятости до скуки. Вот какие практические советы помогут справиться с каждой из них.



фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

«У меня мало времени (а еще много работы и домашних дел)»

В суете повседневной жизни легко отказаться от физической активности. Но так как занятия спортом несут множество преимуществ для здоровья, в том числе снижение уровня стресса, вы действительно не можете себе позволить не заниматься спортом, даже если вы очень занятой человек.

Когда у вас «нет времени», лучшая стратегия — включить в свой день более короткие, но частые периоды физической активности: по 10 минут два-три раза в день.

Ежедневно планируйте занятия спортом и относитесь к ним как к любым другим важным планам.

Ходите, когда есть возможность. Совершите короткую прогулку во время обеда или перерыва на работе. Припаркуйте машину в самом дальнем конце стоянки.

Используйте лестницу вместо эскалаторов или лифтов в торговом центре или офисе.

Сократите время у телевизора и компьютера. Или позвольте себе смотреть сериалы, если параллельно выполняете простые упражнения: например, приседания.

«У меня нет на это денег»

Чтобы заниматься спортом, не обязательно покупать домашний тренажер или абонемент в спортзал. Если есть желание, заниматься можно и бесплатно.

Наслаждайтесь прогулками на свежем воздухе: ходите, бегайте, играйте с детьми.

Найдите видео с бесплатными тренировками.

Выполняйте упражнения с весом собственного тела: отжимания, подтягивания, приседания, выпады и т. д.

Оборудование для тренировок дома (утяжелители, фитнес-резинки) стоит недорого, но если вы не хотите тратиться и на это, ищите альтернативы: например, бутылки с водой вместо гантелей.

«На улице плохая погода»

Выходить из дома на тренировку хочется не всегда, особенно если за окном дождь и слякоть. Но и тут есть варианты.

Ходите по лестнице дома.

Выполняйте домашние тренировки с весом собственного тела.

«Я стесняюсь и не знаю, что делать»

Возможно, вы не тренировались раньше или боитесь выглядеть хуже по сравнению с другими. Не будьте к себе строги! Постарайтесь подобрать физическую активность, которая будет достаточно комфортной для начала — со временем придет результат и уверенность в себе.

В тренажерном зале избегайте «пикового времени», когда людей больше всего. Или просто тренируйтесь самостоятельно: дома или на улице.

Рассмотрите возможность персональных тренировок: даже пары занятий с тренером хватит, чтобы вы поняли, как стать самостоятельнее в дальнейшем.

«Мне быстро становится скучно»

Выбирайте занятия, которые связаны с социальным взаимодействием. Или попросите члена семьи или друга присоединиться к вашей тренировке.

Выбирайте только ту активность, которая вам нравится. Не любите бегать, не заставляйте себя.

Не бойтесь отклоняться от привычного распорядка и пробовать что-то новое. Планируйте регулярные семейные мероприятия, чтобы все были активнее: походы, поездки на велосипедах и другие новые традиции.

«Я так устаю, что мне не хватает энергии на спорт»

По иронии судьбы, если вы регулярно находите время для физических упражнений, ваш уровень энергии обычно повышается, когда вы приспосабливаетесь к новому распорядку дня.

Перенесите физическую активность на утро. Или используйте обеденный перерыв для физической активности.

В моменты усталости выбирайте самую простую физическую активность, например ходьбу. Главное, начать, пусть даже в медленном темпе — когда вы войдете в ритм, то можете неожиданно найти в себе силы ускориться.

По возможности ложитесь спать на 30 минут раньше. Может случиться так, что ваша усталость связана с недосыпанием.

С вечера готовьтесь к тренировке: накануне положите на видное место спортивную одежду, бутылку с водой.