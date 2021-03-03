«Разбросали саморезы возле ворот с целью повреждения автомобилей». Суд вынес приговор двум женщинам (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц. По данным следствия, 27 декабря две 40-летние женщины разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы с целью повреждения выезжающих автомобилей.

— Довести свой умысел до конца минчанкам не удалось, поскольку они были задержаны сотрудниками милиции на месте происшествия, — сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. — В ходе изучения содержимого их мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме этого, в ходе следствия установлено, что обвиняемые причастны к аналогичному преступлению, произошедшему на территории столицы 13 декабря.

Женщинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса — «Покушение на хулиганство, совершенное группой лиц». К одной из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй — домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.





Дополнено

3 марта, как сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» , в суде Фрунзенского района Минска вынесен приговор по уголовному делу двух минчанок, которых обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство), а также ч. 1 ст. 14 УК (Покушение на совершение преступления).

«По материалам следствия, женщины, грубо нарушая общественный порядок, в составе группы лиц разбросали 13 декабря около 45 металлических саморезов на территории возле прокуратуры Минска. Автомобиль напоролся на эти саморезы, были пробиты два колеса. Материальный ущерб составил 36 рублей 18 копеек», — говорится в сообщении «Весны».

27 декабря женщины вновь намеревались повторить свои действия, однако были задержаны.

Суд приговорил одну из женщин к одному году и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, другую — к полутора годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.