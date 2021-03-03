Стало известно об iPad mini Pro — новой модели в линейке планшетов Apple

Источник материала: Onliner

В этом году ожидается очередное обновление iPad и iPad Pro, которые обычно получают улучшенные камеры и более шустрые чипы. Однако сейчас стало известно о расширении модельного ряда iPad Pro — к двум нынешним планшетам прибавится версия mini, сообщает ресурс MacRumors.

Издание ссылается на корейского техноблогера, который рассказал о существовании iPad mini Pro с диагональю экрана 8,7 дюйма. Якобы планшет уже прошел первоначальную стадию разработки, и вскоре руководство Apple будет решать, давать ли устройству зеленый свет на серийное производство.

У Apple уже есть компактный планшет — 7,9-дюймовый iPad mini. Однако он относится к младшей линейке, в то время как здесь речь именно о Pro-модели, только поменьше. Сейчас семейство iPad Pro состоит из двух планшетов на 11 и 12,9 дюйма.

Презентация устройства, если оно пойдет в серию, должна состояться во второй половине этого года.