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Стало известно об iPad mini Pro — новой модели в линейке планшетов Apple
Источник материала: Onliner
В этом году ожидается очередное обновление iPad и iPad Pro, которые обычно получают улучшенные камеры и более шустрые чипы. Однако сейчас стало известно о расширении модельного ряда iPad Pro — к двум нынешним планшетам прибавится версия mini,
Издание ссылается на корейского техноблогера, который рассказал о существовании iPad mini Pro с диагональю экрана 8,7 дюйма. Якобы планшет уже прошел первоначальную стадию разработки, и вскоре руководство Apple будет решать, давать ли устройству зеленый свет на серийное производство.
У Apple уже есть компактный планшет — 7,9-дюймовый iPad mini. Однако он относится к младшей линейке, в то время как здесь речь именно о Pro-модели, только поменьше. Сейчас семейство iPad Pro состоит из двух планшетов на 11 и 12,9 дюйма.
Презентация устройства, если оно пойдет в серию, должна состояться во второй половине этого года.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A10, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
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В этом году ожидается очередное обновление iPad и iPad Pro, которые обычно получают улучшенные камеры и более шустрые чипы. Однако сейчас стало известно о расширении...
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