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В Борисове пропала 14-летняя девушка

03.03.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

14-летняя борисовчанка Ольга Синица 28 февраля ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Сейчас ее ищет милиция.

На вид девушке 14—16 лет, ее рост 168 см. Ольга худощавого телосложения, волосы у нее прямые темно-русые до плеч, глаза карие. Борисовчанка была одета в светло-розовое осеннее болоневое пальто, светло-серый шарф, на ногах были черные кроссовки,

Если вам известно местонахождение девушки на фото, просьба сообщить в Борисовское РУВД по телефонам +375 29 613-25-21, +375 29 323-96-29 или 102.

 
 
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14-летняя борисовчанка Ольга Синица 28 февраля ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Сейчас ее ищет милиция. Читать далее…
 
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