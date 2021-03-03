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Был пьян, превысил скорость, не справился с управлением: водителя будут судить за ДТП с двумя погибшими

03.03.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

13 сентября 2020 года 50-летний водитель Opel двигался по улице Школьной в агрогородке Большие Чучевичи Лунинецкого района. Скорость автомобиля, как установило следствие, составляла около 90 км/ч при максимально разрешенной в 60 км/ч. С водителем ехали двое пассажиров.

— Во время движения на опасном участке дороги, обозначенном предупреждающим дорожным знаком «Опасные повороты», водитель не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в обочину и мелиоративный канал, а затем — опрокидывание, — сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В результате ДТП 42-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 54-летнему пассажиру были причинены телесные повреждения, с которыми его госпитализировали в больницу, где в декабре 2020 года он скончался.

Был пьян, превысил скорость, не справился с управлением: водителя будут судить за ДТП с двумя погибшими

— Установлено, что во время управления автомобилем водитель находился в состоянии алкогольного опьянения: в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,16 промилле, а пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, — отметили в СК.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета завершено расследование данного уголовного дела. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщается, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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13 сентября 2020 года 50-летний водитель Opel двигался по улице Школьной в агрогородке Большие Чучевичи Лунинецкого района. Скорость автомобиля, как установило...
 
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