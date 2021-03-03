|
«Разнообразный» репертуар. Афиша Купаловского: «Паўлінка», «Паўлінка» и еще раз «Паўлінка»
03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Афиша Купаловского театра, из которого после выборов в знак протеста уволилось 58 сотрудников, включая 36 актеров, просто пестрит «многообразием».
Фото опубликовала у себя в
«Разнообразный репертуар для самой взыскательной публики», — написала она.
Напомним, 19 февраля Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Афиша Купаловского театра просто пестрит «многообразием».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)