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«Разнообразный» репертуар. Афиша Купаловского: «Паўлінка», «Паўлінка» и еще раз «Паўлінка»

03.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Афиша Купаловского театра, из которого после выборов в знак протеста уволилось 58 сотрудников, включая 36 актеров, просто пестрит «многообразием».

Фото опубликовала у себя в Фейсбуке Ольга Чекулаева.

«Разнообразный репертуар для самой взыскательной публики», — написала она.

«Разнообразный» репертуар. Афиша Купаловского: «Паўлінка», «Паўлінка» и еще раз «Паўлінка»

Напомним, 19 февраля Александр Лукашенко приехал в Купаловский театр на репетицию спектакля «Паўлінка».

 
 
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