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Мингорсуд отменил приговор лидеру ОГП - его продолжают держать на Окрестина

03.03.2021 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов по-прежнему находится в изоляторе на Окрестина.



При том, что Минский городской суд 1 марта вынес решение: постановление районного суда о наказании политика 15 сутками ареста отменить, дело должен рассмотреть другой судья.

Несмотря на это, Николая Козлова так и не отпустили, сообщили в пресс-службе ОГП. Участковый в Партизанском РУВД Минска сказал, что Козлов задержан до следующего суда, который пройдет 3 марта. 

Однако ни канцелярия в административных делах, ни секретарь судьи не имеют информации, пройдет ли процесс.

72 часа с момента задержания руководителя ОГП истекают в середине дня 4 марта.

1 марта Николая Козлова вызвали в Партизанское РУВД Минска для составления третьего подряд протокола за «неповиновение» — отказ давать подписку о неразглашении в «деле Координационного совета». Из милиции он не вышел.

Позже родственникам сказали, что его забрали в тюрьму на Окрестина отбывать административное наказание — присужденные ему ранее 15 суток ареста.
 
Теги: Минск
 
 
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Лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Николай Козлов по-прежнему находится в изоляторе на Окрестина.
 
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