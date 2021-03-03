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Летчики ВС Беларуси провели успешные боевые пуски ракет Р-73 – видео
03.03.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стрельбы состоялись в конце февраля на полигоне "Полесский": в рамках мероприятий боевой подготовки.
С самолетов МиГ-29 и Як-130 ВВС Беларуси были запущены авиационные управляемые ракеты Р-73, прошедшие ремонт. При этом были подтверждены все тактико-технические характеристики боеприпасов Р-73, включая по захвату и поражению заданной цели.
Ракету класса Р-73 "воздух-воздух" (по классификации НАТО – AA-11 Archer ("Лучник")) начали выпускать в 1983 году. Она может поражать воздушные цели на высотах от 5 метров до 20 километров. В настоящее время ракета стоит на вооружении ВВС ряда государств, в том числе Беларуси.
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Белорусские военные летчики провели успешные боевые пуски ракет Р-73. Смотрите на видео кадры, снятые на учениях.
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