Летчики ВС Беларуси провели успешные боевые пуски ракет Р-73 – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стрельбы состоялись в конце февраля на полигоне "Полесский": в рамках мероприятий боевой подготовки.

С самолетов МиГ-29 и Як-130 ВВС Беларуси были запущены авиационные управляемые ракеты Р-73, прошедшие ремонт. При этом были подтверждены все тактико-технические характеристики боеприпасов Р-73, включая по захвату и поражению заданной цели.

Ракету класса Р-73 "воздух-воздух" (по классификации НАТО – AA-11 Archer ("Лучник")) начали выпускать в 1983 году. Она может поражать воздушные цели на высотах от 5 метров до 20 километров. В настоящее время ракета стоит на вооружении ВВС ряда государств, в том числе Беларуси.