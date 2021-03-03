В Могилеве хотят снести общежитие и построить на его месте панельную 10-этажку

Источник материала: Tut.by

В Могилеве хотят снести общежитие и на его месте построить секционный 10-этажный дом. Проект вынесут на общественное обсуждение 5 марта, сообщается на сайте горисполкома.



Скриншот схемы с сайта Моггорисполкома

Строить 10-этажную секционную панельку намерено управление капитального строительства — организация заявлена как заказчик. По проекту 10-этажный дом будет 80-квартирным и расположится в 80 метрах от детского сада, в ста — от школы.

На месте проектируемого участка сейчас расположено 5-этажное общежитие. Судя по проекту, его будут сносить, чтобы разбить на этом месте зеленую зону, игровые площадки для детей и взрослых. Около проектируемого дома намерены сделать парковку на 80 машин с двумя местами для инвалидов. То есть общее количество машино-мест рассчитано так, чтобы было по одному на каждую квартиру.

Общественное обсуждение горисполком будет проводить с 5 по 30 марта. Проект можно посмотреть тут , узнать подробности о том, как принять участие в общественном обсуждении, — тут .