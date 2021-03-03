|
В Могилеве хотят снести общежитие и построить на его месте панельную 10-этажку
Источник материала: Tut.by
В Могилеве хотят снести общежитие и на его месте построить секционный 10-этажный дом. Проект вынесут на общественное обсуждение 5 марта,
Строить 10-этажную секционную панельку намерено управление капитального строительства — организация заявлена как заказчик. По проекту 10-этажный дом будет 80-квартирным и расположится в 80 метрах от детского сада, в ста — от школы.
На месте проектируемого участка сейчас расположено 5-этажное общежитие. Судя по проекту, его будут сносить, чтобы разбить на этом месте зеленую зону, игровые площадки для детей и взрослых. Около проектируемого дома намерены сделать парковку на 80 машин с двумя местами для инвалидов. То есть общее количество машино-мест рассчитано так, чтобы было по одному на каждую квартиру.
Общественное обсуждение горисполком будет проводить с 5 по 30 марта. Проект можно посмотреть
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Секционный дом на 80 квартир планируют построить в районе ясли-сада № 55. Общественное обсуждение скоро начнется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)