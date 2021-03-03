Источник материала: Хартия'97

Артемий Троицкий уверен, что Лукашенко покинет пост до конца 2021 года 3.03.2021, 18:36

Прогноз от известного российского журналиста.

Известный российский журналист Артемий Троицкий высказал предположение, что Лукашенко не сможет удерживать власть весь этот год – если он не покинет кресло до конца 2021 года – то Троицкий обещает побриться налысо.

Об этом он заявил в интервью каналу «И Грянул Грэм» .

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