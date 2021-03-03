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Артемий Троицкий уверен, что Лукашенко покинет пост до конца 2021 года
Источник материала: Хартия'97
Артемий Троицкий уверен, что Лукашенко покинет пост до конца 2021 года
Прогноз от известного российского журналиста.
Известный российский журналист Артемий Троицкий высказал предположение, что Лукашенко не сможет удерживать власть весь этот год – если он не покинет кресло до конца 2021 года – то Троицкий обещает побриться налысо.
Об этом он заявил в интервью каналу
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Прогноз от известного российского журналиста.
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