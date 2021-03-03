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Артемий Троицкий уверен, что Лукашенко покинет пост до конца 2021 года

03.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Артемий Троицкий уверен, что Лукашенко покинет пост до конца 2021 года

  • 3.03.2021, 18:36
Артемий Троицкий уверен, что Лукашенко покинет пост до конца 2021 года

Прогноз от известного российского журналиста.

Известный российский журналист Артемий Троицкий высказал предположение, что Лукашенко не сможет удерживать власть весь этот год – если он не покинет кресло до конца 2021 года – то Троицкий обещает побриться налысо.

Об этом он заявил в интервью каналу «И Грянул Грэм».

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Прогноз от известного российского журналиста.
 
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