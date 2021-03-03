Источник материала: Хартия'97

Минюст массово лишает лицензий адвокатов, которые высказываются о политических делах 3.03.2021, 18:32

Сегодня из семи адвокатов, вызванных на квалификационную комиссию, прошел только один.

Адвокатов, выражающих свою гражданскую позицию по политическим делам, стали массово вызывать на квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.

Как передает БелаПАН , 3 марта на аттестацию были вызваны семь адвокатов. Успешно прошел ее только один из них. Трое — Андрей Барташевич, Елена Шинкаревич и Николай Етка — не аттестованы. Это значит, что их адвокатские лицензии будут прекращены. Еще три адвоката прошли аттестацию «условно» — у них полугодовой испытательный срок, после которого их судьба будет рассматриваться повторно.

По сведениям БелаПАН, в марте на комиссию вызвано несколько десятков адвокатов. На сегодня в Беларуси, как сказал журналистам представитель адвокатского сообщества, около 200 адвокатов, защищающих граждан по громким делам, связанным с правами человека и политическими процессами. Они также публично высказываются против насилия.

Следующее заседание квалификационной комиссии по аттестации адвокатов назначено на 24 марта.

В последнее время адвокатской лицензии были лишены Александр Пыльченко и Людмила Казак — они защищали интересы Марии Колесниковой. Пыльченко также представлял интересы Виктора Бабарико. Также Минюст лишил лицензий адвокатов Юлию Леванчук, Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона. Сейчас пытаются лишить лицензии Владимира Сазанчука, защищающего политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).

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