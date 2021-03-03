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Минюст массово лишает лицензий адвокатов, которые высказываются о политических делах
Источник материала: Хартия'97
Минюст массово лишает лицензий адвокатов, которые высказываются о политических делах
Сегодня из семи адвокатов, вызванных на квалификационную комиссию, прошел только один.
Адвокатов, выражающих свою гражданскую позицию по политическим делам, стали массово вызывать на квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции.
Как передает
По сведениям БелаПАН, в марте на комиссию вызвано несколько десятков адвокатов. На сегодня в Беларуси, как сказал журналистам представитель адвокатского сообщества, около 200 адвокатов, защищающих граждан по громким делам, связанным с правами человека и политическими процессами. Они также публично высказываются против насилия.
Следующее заседание квалификационной комиссии по аттестации адвокатов назначено на 24 марта.
В последнее время адвокатской лицензии были лишены Александр Пыльченко и Людмила Казак — они защищали интересы Марии Колесниковой. Пыльченко также представлял интересы Виктора Бабарико. Также Минюст лишил лицензий адвокатов Юлию Леванчук, Константина Михеля, Михаила Кирилюка, Максима Конона. Сейчас пытаются лишить лицензии Владимира Сазанчука, защищающего политика Николая Статкевича, блогера Дмитрия Козлова и журналистку Екатерину Андрееву (Бахвалову).
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Сегодня из семи адвокатов, вызванных на квалификационную комиссию, прошел только один.
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