Источник материала: Хартия'97

«Они сообщают то, чего ждало 97% населения страны: Лукашенко ушел!» 3.03.2021, 18:13

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фото: kyky.org

Как белорусы представляют себе уход узурпатора.

Два самых главных вопроса, которые прямо сейчас волнуют белоруса, – когда и как будет выглядеть точка в политической карьере Александра Лукашенко. Kyky в своем тг-канале объявил открытый конкурс на фантазии по этой теме – и собрал наиболее сюжетно оформленные из них. оговоримся сразу: из соображений гуманности журналисты не публикуют фантазии, которые включают в себя чью-либо насильственную смерть (хотя, как признаются авторы, таких было много).

Версия про шампанское

«Утро. В телевизоре изображение Азаренка прерывается заглушкой, но зрители успевают заметить тревожный взгляд пропагандиста. Через некоторое время трансляция возобновляется, в кадре появляются нетипично эмоциональные и живые лица телеведущих – они сообщают то, чего ждало 97% населения страны: Лукашенко ушел! Тут же на улице начинаются громкие крики: «Ура!», «Жыве Беларусь!». Соседи обнимаются в тамбуре, я бегу в магазин за шампанским, потому что знаю: его осталось на два дня максимум. Ночью по всей Беларуси гремят салюты, как будто в стране снова отмечают Новый Год. Те, кто остался дома, обсуждают, как мы будем встречать всех в аэропорту. И где вообще в городе еще можно купить красные и белые розы – к концу первого дня победы их останется меньше, чем шампанского. А на второй день мы всем Минском скупим оставшиеся баллоны с белой и красной краской, и каждый нарисует розу – символ нашего личного вклада и нашей личной благодарности».

Версия про Горбачёва

«Я думаю, белорусов спасет Михаил Горбачев. Михаил Сергеевич позовет Лукашенко в гости и расскажет, как ему отлично живется на пенсии. А заодно поделится рецептом отвара, который продлевает жизнь как минимум до 87 лет. И скажет: «Сашка, ну зачем тебе все это?». Лукашенко подумает и решит, что уже и не за чем. А потом купит билет в ту страну, где на него еще не наложили санкции (возможно, в Африке такие остались)».

Версия про маленький домик с охраной

«Санкции Европы и США полностью лишают Беларусь западного капитала, Путин тоже денег не дает – у него и самого уже заканчиваются. Страна в шаге от дефолта. Чиновничий блок все сильнее раскалывается на две части, в системе госаппарата появляется много латентных либералов. Лукашенко это понимает и, боясь за свою жизнь, тайно соглашается на условия с маленьким домом где-то под Ростовом и охраной для себя и Коли. Ночью его вывозят из страны сотрудники BYPOL, параллельно задерживая всех приспешников Лукашенко: Качанову, чету Эйсмонт, Карпенкова, Макея и остальных. Утренний эфир «Беларусь 1» начинается с гимна «Погоня» – так белорусы узнают, что мы наконец победили!»

Версия про Африку

«Ой, да Лукашенко просто влюбится в королевну какого-нибудь африканского племени и уедет к ней, чтобы пожениться и стать местным вождем. Вместе с собой прихватит пару подхалимов: кого-то в качестве презента отцу невесты, других – для ритуального жертвоприношения. А еще, конечно, он упрет из Беларуси мешок золота и, как крепкий хозяйственник, мешок картошки».

Версия про магическое исчезновение

«Лукашенко исчезнет, в рядах силовиков начнется хаос и паника. Каждый начнет сдавать своих подельников и компаньонов по пыткам, абсолютно все попытаются сбежать к Путину под крыло. Начнутся открытые суды, вероятнее всего, с бронированием билетов. Ох, это будет великолепно!».

Версия про сирен

«Секретная разведка Великобритании МИ-6 подкинет в Минское море настоящих сирен. Когда Лукашенко решит покататься на яхте, прекрасные нимфы-монстры заворожат его и утащат в свое жилище. Чуть позже Лукашенко сбреют усы и передадут королеве Елизавете II в качестве пехотного гвардейца. В Беларуси его признают пропавшим без вести и начнут мирный транзит власти».

Версия про силовика

«Один из ближайших приспешников Лукашенко выводит весь свой капитал в безопасное место и переходит на сторону народа. В идеале это человек из силовых структур: КГБ, МВД. Вместе со своими подчиненными он ликвидирует всех охранников, которые остались защищать Лукашенко, параллельно сливая топливо из всех самолетов, вертолетов и машин «президента». Лукашенко хватают и выводят на центральную площадь Минска к народу. А всех, кто был его руками и мозгами и творил чернь, отправляют под самый публичный трибунал. А после – на поселения в колонии строгого режима без доступа к интернету».

Версия про перфоманс

«Лукашенко арестуют. Он и все его последователи будут посажены в клетку, которую выставят на улицу для обозрения. Каждый желающий сможет подойти и сказать все, что захочет и «президенту», и тем, кто заперт вместе с ним».

Версия про переобувание

«Я думаю, многие из пропагандистов начнут переобуваться еще до ухода диктатора. А после, например, Азаренок, медленно и молча одиночестве пройдет по проезжей части проспекта Независимости с БЧБ-флагом».

Версия про бункер

«В какой-то момент Лукашенко перестанет появляться на публике, в Беларуси начнется такая же ситуация, как в Северной Корее, когда там подумали, что Ким Чен Ын умер. Эйсмонт и остальные будут публиковать старые фото и цитаты диктатора, а белорусы – гадать, что случилось. На деле все это время Лукашенко будет лежать на ИВЛ в своем секретном бункере. Верхушка госаппарата удержит новость в секрете и начнет паковать чемоданы, стараясь уехать из страны как можно быстрее. Но правда, как и справедливый суд, всплывет быстрее».

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