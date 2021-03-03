Источник материала: Хартия'97

В Польше запустят производство вакцины от COVID-19 1 3.03.2021, 17:59

Передача соответствующих технологий состоится уже во втором квартале этого года.

Биотехнологическая компания Mabion из Лодзи будет производить в Польше вакцину от COVID-19 американской компании Novavax, сообщает PolskieRadio

О налаживании производства вакцин в Польше сообщил Павел Борис, глава Польского фонда развития, который профинансирует все необходимые инвестиции, выделив на эти цели 40 млн злотых (почти 9 млн евро).

«Польша присоединится к группе стран, где производят вакцину от COVID-19», - написал Павел Борис на своей странице в Twitter.

Контракт на производство вакцины Novavax в Польше будет обязывать 3 года. Ожидается, что передача Польше соответствующих технологий американской стороной состоится уже во втором квартале этого года.

Напомним, что власти Польши уже несколько месяцев анализируют возможности производства в стране вакцины от COVID-19.

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