Источник материала: Хартия'97

Экс-главу МИД Австрии, у которой Путин танцевал на свадьбе, выдвинули в совет директоров «Роснефти» 3 3.03.2021, 17:43

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Также в совет директоров выдвинут экс-канцлер Германии Шредер.

Правительство России выдвинуло бывшую главу МИД Австрии Карин Кнайсль в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Медуза» .

Помимо Кнайсль, правительство выдвинуло в независимые члены совета директоров «Роснефти» бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Сейчас он занимает пост председателя совета директоров компании.

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с декабря 2017-го по июнь 2019-го. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой.

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