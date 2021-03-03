Во время парада милиции не пропустили скорую. УВД: медики успели к пациенту (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера днем центральные улицы Гродно были перекрыты: проходил марш, посвященный Дню милиции (отмечается 4 марта). В нем участвовало около 300 человек и 11 единиц техники. Во время марша автомобиль скорой помощи с включенными маячками и сиреной не смог проехать мимо сотрудника ГАИ. Машина медиков вынужденно развернулась. Это было зафиксировано на видео.

Видео ситуации опубликовал сайт AutoGrodno.

Сегодня УВД региона опубликовало комментарий: «В 11:34 на линию „103“ поступил звонок о необходимости оказания медпомощи человеку на улице Дзержинского в микрорайоне Девятовка. В 11:35 медицинская бригада выехала и в 11:44 приехала к пациенту. Временной норматив нарушен не был, прибытие на подобные вызовы — до 20 минут. В данном случае медики у гражданина оказались спустя 9 минут, проследовав по улицам-дублерам. К тому моменту никакая медицинская помощь человеку не требовалась, его состояние было удовлетворительным, даны профилактические рекомендации, также отсутствовала необходимость доставления пациента в учреждение здравоохранения».

«Необходимо учитывать и тот факт, что при проведении в городе Гродно торжественных мероприятий, связанных с перекрытием движения, прорабатываются альтернативные маршруты для движения транспортных средств экстренных служб, — дополнили в УВД. — Также данным автомобилям сотрудниками ГАИ оказывается максимальное содействие в объезде закрытого участка дороги».