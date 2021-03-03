Российский завод Ford сообщает о стремительном росте спроса на Transit

Источник материала: Onliner

Завод Ford в России отметил спрос на микроавтобусы Ford Transit. Компания даже решила нанять 150 новых сотрудников в связи с этим. Подробности сообщает агентство « Автостат ».

В заявлении говорится, что российские дилеры Ford в феврале продали 1070 автомобилей Ford Transit. Это аж на 81% больше, чем в феврале 2020 года. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи этой модели в РФ составили 1979 машин, что в 2,1 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

В настоящее время компания «Соллерс Форд» активизирует производственные мощности завода в Елабуге в связи с растущим спросом на автомобили Ford Transit и нанимает дополнительно 150 новых сотрудников, что увеличит рабочий фонд предприятия более чем на 10%. Дополнительный объем производства позволит «Соллерс Форд» обеспечить стабильность бизнеса и избежать дефицита автомобилей, а также укрепит позиции компании в сегменте коммерческих автомобилей.

Линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси. Машины доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125—155 л. с.).