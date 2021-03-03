О приговоре Борисевич и Сорокину: «Это называется «послать сигнал заинтересованным сторонам»

Источник материала: Салiдарнасць

Чем обусловлена «внезапная» гуманность белорусских властей?

— Белорусский суд проявил вопиющее неуважение к прокуратуре, — иронизирует Телеграм-канал Письма к дочери . Вместо трех лет, которых требовал прокурор, суд приговорил журналистку Екатерину Борисевич к шести месяцам тюрьмы, а врача Артема Сорокина к двум годам, но с отсрочкой приговора. И, конечно, для такого неуважения у суда должна была быть основательная причина. Потому что, мы же знаем, что после красауцау в балаклавах прокуроры сейчас в стране самые главные.

Версию о том, что случилось такое спонтанное проявление гуманности, мы с тобой рассматривать не будем как антинаучную. Мы взрослые просвещенные люди XXI века и не верим в концепцию полой земли, зубную фею, розовых единорогов и внезапную гуманность белорусских властей.

Что-то мне кажется, что вчерашний приговор как-то связан с непростительной сдержанностью президента одной братской страны в вопросе про три миллиарда для президента другой братской страны. Ну, действительно, что это за брат, если у него даже три миллиарда нельзя попросить? Если вместо трех миллиардов с ним приходится не обсуждать вопрос о трансфере власти, хоть это «даже и неприлично со стороны хозяина»? С такими братьями как не вспомнишь про другой вектор многообразной белорусской внешней политики.

На птичьем языке белорусской дипломатии это называется «послать сигнал заинтересованным сторонам». Белорусский МИД вообще обожает посылать сигналы, потому что считает, что это очень тонкая и изысканная дипломатия. Вот они сейчас отчаянно сигналят в сторону того вектора, который другой: «А смотрите, как мы еще умеем! Можем журналисток сажать в тюрьму не на три года, а на шесть месяцев».

Но это только с национальными особенностями психологии белорусских властей можно думать, что шесть месяцев тюрьмы за разоблачение вранья могут сойти за проявление гуманности. В нормальном большом мире, справедливым и гуманным был бы судебный приговор тем, кто все это дело затеял.

Так что зря белорусские власти сигналят. Лет пять назад на такие сигналы, может, кто и обратил бы внимание, но за последние полгода сигнальная система белорусских властей сильно испортилась. Не в том белорусские власти положении, чтобы их сигналы кто-то ловил с замиранием сердца. Им, если хотят к себе привлечь внимание после всего, что было, не сигналы надо посылать, а в набат бить.

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