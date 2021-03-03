ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обещать - не значит жениться. Премьер Словакии "пообещал России Закарпатье" за вакцину Спутник V?

03.03.2021 19:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Матович вскоре дал понять, что пошутил, и добавил, что "ничего им не обещал, они ничего от меня не хотели".



Премьер-министр Словакии Игорь Матович пошутил, что пообещал России "Закарпатскую Украину" в обмен на COVID-вакцину Спутник V. Его слова прозвучали в эфире Radio Expres, сообщает Европейская правда в среду, 3 марта.
Журналист отметил, что Матович несколько недель вел переговоры с РФ, и спросил его, что премьер пообещал России за вакцину.

"Закарпатскую Украину", - сказал Матович, удивив журналиста.

Затем премьер-министр дал понять, что пошутил, а также пожаловался, что существует мнение, будто договоренности с россиянами автоматически предусматривают предательство Словакии, пишет korrespondent.net

"Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели", - сказал Матович.

Как утверждает политик, его миссия заключалась в том, "чтобы предоставить людям безопасную вакцину, чтобы они не умирали".

Напомним, что ранее Словакия разрешила использовать российскую вакцину. Разрешение на использование Спутник V будет действовать до осени, а применение препарата начнется через две недели.

Вскоре СМИ сообщили, что правительству Словакии угрожает отставка из-за российской вакцины. Две партии заявили о готовности выхода из правящей коалиции из-за закупки препарата Sputnik V. Если это случится, правительство должно будет уйти в отставку
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матович вскоре дал понять, что пошутил, и добавил, что "ничего им не обещал, они ничего от меня не хотели".
 
Новости дня
Новости разные
 
Белтелеком лишен права на собственную милитаризованную охрану
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by