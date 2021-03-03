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Кулеба: Киев присоединится к европейским санкциям против Лукашенко, но неизвестно когда

03.03.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам главы МИДа Украины, соответствующая процедура уже Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал корреспондентам Радио “Свабоды”, когда Киев присоединится к европейским санкциям против белорусов, причастных к фальсификациям президентских выборов и репрессиям против протестующих.

Кулеба: Киев присоединится к европейским санкциям против Лукашенко, но неизвестно когда
По словам главы МИДа Украины, соответствующая процедура уже начата, пишет Радио “Свабода. Однако он не смог уточнить на каком этапе она находится.

«У нас очень сложный механизм введения санкций. Мы сейчас разрабатываем изменения в законодательство, чтобы сделать этот механизм более гибким», — сказал Свободе Дмитрий Кулеба.

Украинский министр сказал, что не видел пока обращения о введении персональных санкций, которое составили представители Белорусского фонда спортивной солидарности и которое было отправлено в государственные структуры Украины.

“Теоретически и практически это может быть присоединение Украины к санкциям Европейского Союза. Пока все, что я могу сказать», — добавил министр.
“Сейчас, согласно украинскому законодательству, санкции в отношении иностранных граждан принимает Совет национальной безопасности и защиты Украины. Они вступают в силу после издания соответствующего указа главы государства о утверждении решения Совета национальной безопасности”, — пишет Радио “Свабода”.

Тот же Дмитрий Кулеба был не так давно против введения экономических санкций в отношении нашей страны. Телеграф рассказывал о том, как украинский министр заявлял, что не видит оснований для санкций.
«У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас — подчеркиваю, по состоянию на сейчас — фундаментальной необходимости для экономических санкций», — заявил глава МИД Украины Кулеба в интервью РБК.

В то же время, Дмитрий Кулеба повторил, что Украина поддерживает белорусов, которые требуют честных выборов.

«Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию, и идем синхронизированно с Евросоюзом, и в плане защиты прав человека и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок», — уточнил глава МИД Украины.

перевод telegraf.by
 
 
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По словам главы МИДа Украины, соответствующая процедура уже Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал корреспондентам Радио “Свабоды”, когда...
 
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