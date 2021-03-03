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Тихановская: У нас будут прекрасные отношения с Россией

03.03.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила мнение, что Беларусь сохранит прекрасные отношения с Россией.


Источник фото: Российская газета

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила мнение, что Беларусь сохранит прекрасные отношения с Россией. 

Об этом она рассказала в ходе транслировавшегося онлайн-интервью в финском Институте внешней политики, сообщает ТАСС. 

Отметим, что оппозиционный политик приехала в Хельсинки, где встретится с высшим руководством Финляндии - президентом Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИД Пеккой Хаависто.

«У нас будут прекрасные отношения с Россией. Но они будут прозрачными и понятными для всех сторон. Мы соседи и всегда будем вместе, мы должны найти способы взаимодействия в будущем», - подчеркнула она.
 
Тихановская заявила также, что будет обсуждать с финскими властями возможную роль Финляндии в качестве посредника на переговорах оппозиции с белорусскими властями.
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила мнение, что Беларусь сохранит прекрасные отношения с Россией.
 
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