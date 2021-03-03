Лукашенко внес изменения в правовое регулирование оборота боевого оружия

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 мар – Sputnik. В правовое регулирование оборота боевого оружия внесены изменения, соответствующий указ в среду подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Сегодня глава государства подписал указ №79. Документ вносит изменения и дополнения в ранее принятые указы - "О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь" "О мерах по совершенствованию охранной деятельности".

"В частности, отдельные нормы, касающиеся оборота оружия и боеприпасов, теперь будут распространяться и на Государственную фельдъегерскую службу при Минсвязи в порядке, установленном в военизированных организациях", - проинформировали в пресс-службе президента.

Кроме того, согласно документу, разрешается хранение оружия и боеприпасов службы безопасности БелАЭС в воинской части внутренних войск МВД.

Президентский указ также исключает "Белтелеком" из числа организаций, обладающих правом создания военизированной охраны.

"Кроме того, документом уточняется описание форменной одежды и знаков различия работников специальной связи", - добавили в пресс-службе.

С этой целью внесены корректировки в указ "О форменной одежде и знаках различия работников специальной связи республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта".