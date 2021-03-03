Источник материала: Sputnik Беларусь

Ветеранская организация МВД Беларуси в этом году будет отмечать юбилей. Идея ее создания возникла 30 лет назад

Накануне дня белорусской милиции корреспондент Sputnik Тамара Беляева встретилась с председателем Белорусской общественной организации ветеранов ОВД и ВВ, советником министра внутренних дел полковником милиции в отставке Валентином Потаповичем.

Службу в органах милиции Валентин Станиславович начал еще в советские времена, прошел путь от лейтенанта милиции до начальника уголовного розыска страны. С именем Потаповича связаны не только раскрытие ряда громких уголовных дел, но и эксперимент с конной милицией в Минске и внедрение в работу ОВД детектора лжи. Несколько лет он проработал представителем МВД Беларуси в Российской Федерации, а затем в Совете министров внутренних дел государств – участников СНГ. Ветеранскую организацию Потапович возглавил два года назад.

Про протесты

Редкое интервью с кем бы то ни было: силовиком, писателем, священнослужителем – теперь обходится без темы протестов. Сыщик с колоссальным опытом работы, нынешний глава ветеранской организации не привык уходить от ответов на острые вопросы.

– Вот я заметил, что наши "бчб" нигде особо не выступали против ветеранов-силовиков. Почему? Возможно, среди них есть дети или внуки тех же ветеранов правоохранительных органов или Вооруженных сил. Да даже просто ветеранов заводов, которые обязательно скажут: прежде чем что-то ломать, надо построить.

По поводу ухода из милиции действующих сотрудников по политическим мотивам Валентин Потапович подчеркнул, что ветеранской организации МВД эта проблема не коснулась.

– Я, если четно, не очень поверил в то, что и молодые сотрудники стали массово увольняться из милиции. У нас же такого точно не случилось. Вот если задать вопрос: в чем наша сила? В ветеранской организации МВД шатающихся нет. Есть разные мнения, но такого, чтобы выйти из организации, – не было, нет и, я надеюсь, не будет.

Про Площадь Победы

– В конце августа в запрещенном сегодня Telegram-канале прозвучал призыв: мол, ветераны, выходите. Мы посидели, подумали и … (улыбается) решили на него откликнуться. Как полагается по закону, подали в Мингорисполком заявку на проведение массового мероприятия, я ее лично подписал.

В назначенный день на площадь Независимости пришли представители ветеранских организаций МВД, пограничников, таможенников, Вооруженных сил. И мы провели там свой митинг, заявив нашу общую позицию: мы за порядок в стране и его нарушать не позволим. А потом выдвинулись на Площадь Победы. С правой стороны стояли граждане с цветочками и пытались нам кричать "ганьба, ганьба". Но в это время включили "День Победы порохом пропах". Наши ветераны-силовики повернулись и сказали крикунам: "Вы еще на этом флаге свастику нарисуйте". А обычные прохожие стали возмущаться: "Вы почему ветеранам цветы не даете на Площади Победы возложить!" И крики прекратились…

Про ветеранское движение

Валентин Потапович возглавляет ветеранскую организацию уже два года, за это время проведено множество встреч, поездок по регионам.

По его словам, в современных условиях, на новом этапе развития белорусского государства значимость и ценность ветеранских кадров МВД существенно возросла. Они не воспринимаются обществом как отработанный материал. Наоборот, их многолетний служебный опыт работы "в котле социального бытия" востребован, считает он.

"В этом, уверен, есть немалая заслуга нашей организации. 140 бывших сотрудников трудоустроены на руководящие должности в коллективы с численностью более 100 человек, 10 – являются депутатами региональных структур, 52 – депутатами местных советов", – рассказал Потапович.

"Чем ценны ветераны – они стояли у истоков создания нашего независимого государства и знают все про карточную систему, про борьбу с рэкетом и бандитизмом, про воров в законе. Они это пережили, выстояли и победили", – подчеркнул Валентин Станиславович.

Про милицию и полицию

– Я хорошо помню времена, когда менялась символика и у нас думали изменить название милиции на полицию. Приезжаю на выходной в деревню, а мать плачет: "И за что меня Бог карает? Три сына, два служат в милиции. И что это, станут два полицая? Как я по улице пройду?" Тогда, при том поколении, менять название не рискнули. Сейчас немного другое отношение. Уже практически нет тех, для которого слово "полиция" носило тот оттенок, из-за которого плакала моя мама. Еще два года назад в нашей ветеранской организации было 150 участников Великой Отечественной войны, а сейчас их уже 97. Уходит эпоха...

Про дипломатов и их музей

Ветеранская организация МВД активно взаимодействует с "отставниками" из разных структур – погранвойск, таможни, КГБ, Минобороны. А не так давно заключила соглашение о сотрудничестве с, казалось бы, совершенно далекими от силовиков дипломатами – ветеранской организацией МИД.

– Мы очень тесно взаимодействуем с ветеранской организацией внешнеполитического ведомства. Ведь есть и Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ, и рабочие органы совета по координации борьбы с преступностью и другими тяжкими видами преступлений в Москве.

А международное сотрудничество было всегда. Я помню, как в Беларусь приезжали руководители уголовных розысков стран СНГ, Прибалтики, Польши. Мы до сих пор поддерживаем отношения, перезваниваемся, решаем вопросы. Так будет и впредь. Потому без МИДа никуда. Сейчас мы помогаем устанавливать исторические сведения по интересующим их вопросам. Ведь они свой музей создают. Также планируем с ветеранами дипломатической службы провести совместное мероприятие в День Победы на Кургане Славы или в Хатыни.

Про юбилей

На столе у Валентина Станиславовича книги и документы. Оказывается, в этом году исполняется 30 лет ветеранской организации МВД, и полным ходом идет подготовка к юбилею.

– 25 июня 1991 года собрались ветераны и действующие сотрудники милиции и решили, что обязательно нужно создать ветеранскую организацию. Представляете, перед самым распадом Советского Союза. Как предчувствие какое-то было. А в Минюсте зарегистрировали ее 2 февраля 1992 года, уже после развала великой страны. Вот, готовимся в этом году отпраздновать памятную дату, собираем материалы для новой книги.

В настоящее время в организации состоит свыше 27,5 тысячи человек, возраст различный. Есть те, кто перешагнул 90-летний рубеж, а есть те, кому всего 50. Существуем мы только за счет своих взносов, никаких дотаций не получаем. Безусловно, много проблемных вопросов, которые приходится решать. В первую очередь, это жилищно-бытовые вопросы ветеранов. В наших рядах насчитывается более 1200 инвалидов 1-й и 2-й групп, более 4 тысяч "ликвидаторов", более 700 "афганцев". И у каждого свои проблемы. Мы их стараемся решать.

Про молодежь и опыт

На вопрос, приходят ли к нему молодые коллеги за советами, как раскрыть преступление, Валентин Потапович отвечает: "Учить работать молодежь не надо. Методика и тактика раскрытия преступлений поменялись. Мы в свое время не имели тех информационных баз. Тратили недели, а иногда и месяцы на то, что сегодня можно получить за час. Тогда для нас экспертиза по ДНК была сказкой. Другое дело, когда молодым интересно, как работали раньше, или узнать историю создания и развития той или иной службы, тогда мы, как пионеры, всегда готовы. Ветераны принимают активное участие в работе офицерских собраний, торжественных ритуалах принятия Присяги, вручения оружия, дипломов, офицерских погон", – сказал бывший начальник уголовного розыска МВД.