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Таксист не явился в суд по делу о насилии над ОМОНом. Его объявили в розыск

03.03.2021 19:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ноябре в Гродно началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Лапы. Его обвиняли в насилии над сотрудником органов внутренних дел. Бывший таксист своей вины не признавал: бил не он, а его. На заседание 3 марта, на котором было запланировано его последнее слово, мужчина не явился, и его объявили в розыск, передает Hrodna.life.

Алексею Лапе прокурор запросил наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Согласно обвинению, «обвиняемый управлял транспортным средством и использовал его в качестве средства преступления, не подчинился законным требованиям милиционеров, не остановил автомобиль и, несмотря на многочисленные попытки правоохранительных органов его остановить, продолжил ехать, ограничив движение, а в последующем и совершив наезд на одного из них, из-за чего тот упал на колено». Вследствие падения сотрудник ОМОНа «испытал физическую боль» и получил несколько синяков и ссадин.

Обвиняемый таксист пояснил на суде, что у него не было умысла нанести кому-то вред и телесные повреждения. Людей в черном он не ассоциировал ни с сотрудниками ГАИ, ни с милиционерами:

— Они были в черной одежде, и в руках у них были палки, которыми они стучали по машине. Единственная моя цель была побыстрее уехать, чтоб сохранить свое имущество. Я не понимал, что происходит и кто эти люди, — говорит Алексей Лапа. — Они не подавали жестов остановить машину, на них не было светоотражающих жилетов или другой спецформы.

Подробнее об этом деле вы можете прочитать в осеннем материале.

 
Теги: Гродно
 
 
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В ноябре в Гродно началось рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Лапы. Его обвиняли в насилии над сотрудником органов внутренних дел. Бывший таксист...
 
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