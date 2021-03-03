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В Беларуси уточнен порядок снятия автомобиля с учета для утилизации

03.03.2021 19:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин РБ внес поправки предусмотрена корректировка порядка снятия с учета транспортных средств для утилизации.

Согласно постановлению от 1 марта 2021 г. № 122, при снятии с учета транспортных средств для утилизации необходимо соблюсти одно из следующих оснований:

- собственнику сдать в регистрационное подразделение свидетельство о регистрации и (или) регистрационные знаки;

- документально подтвердить сдачу транспортного средства в промышленную переработку;

- в регистрационном подразделении отсутствует информация, подтверждающая эксплуатацию транспортного средства в течение не менее трех лет, предшествующих подаче заявления.

Если указанные основания отсутствуют, то снятие с учета можно осуществить после установления его идентификационного номера.

Также скорректированы вопросы, касающиеся утраты (хищения) свидетельства о регистрации или регистрационных знаков.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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Совмин РБ внес поправки предусмотрена корректировка порядка снятия с учета транспортных средств для утилизации.
 
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