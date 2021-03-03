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Евросоюз: Журналистку Борисевич и врача Сорокина осудили за их роль в раскрытии истинной причины смерти Романа Бондаренко

03.03.2021 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналистку портала TUTby Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина 2 марта приговорили к лишению свободы «за их роль в раскрытии истинной причины смерти Романа Бондаренко», говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий Петера Стано.

Евросоюз: Журналистку Борисевич и врача Сорокина осудили за их роль в раскрытии истинной причины смерти Романа Бондаренко

«Согласно достоверным сообщениям, господин Бондаренко был бесстыдно избит до смерти 11 ноября 2020 года лицами, имеющими отношение к правоохранительным органам. Виновные не были привлечены к ответственности», — отметил он.

«Слишком долго белорусы были лишены основных свобод, включая свободу выражения мнений и информации, а также самых основополагающих прав, таких как право на прозрачное и справедливое судебное разбирательство. Эти нарушения неприемлемы и противоречат международным обязательствам Беларуси по соблюдению прав человека», — подчеркивается в заявлении.

Стано заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать белорусский народ «в его законном стремлении к демократии и уважению основных свобод», а также «усилия по сбору доказательств пыток и репрессий в Беларуси и привлечению виновных к ответственности».

На заседании суда Московского района Минска 2 марта судья Светлана Бондаренко приговорила журналистку портала TUT.by Катерину Борисевич к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 2900 рублей. Анестезиолог-реаниматолог столичной больницы скорой медпомощи Артем Сорокин в рамках того же дела приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год и штрафу в 1450 рублей.

Борисевич признана виновной в подстрекательстве к разглашению врачебной тайны (ч. 3 ст. 178, ч. 5 ст. 16 УК), Сорокин — в разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК).

Борисевич осталась под стражей, Сорокина освободили в зале суда.

Процесс начался 19 февраля и по решению суда на основании ходатайства обвинения прошел в закрытом режиме. Представитель гособвинения — замначальника отдела прокуратуры Минска Людмила Иваненко — просила закрыть процесс «в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко».

Журналистка и врач были задержаны 19 ноября прошлого года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале TUT.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего Романа Бондаренко, погибшего 12 ноября, не было алкоголя.

Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова), который произошел вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, украшавшие двор. Молодого человека избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс и стала причиной протестных акций по всей стране.

Родственники Бондаренко не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с публикацией.

После задержания врача и журналистки в Беларуси прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Правозащитники признали Сорокина и Борисевич политзаключенными.

Накануне начала судебного процесса над Борисевич и Сорокиным Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела «по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича» (ч. 3 ст. 147 УК). При этом отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена». Дело находится в производстве Генпрокуратуры.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналистку портала TUTby Катерину Борисевич и врача Артема Сорокина 2 марта приговорили к лишению свободы «за их роль в раскрытии истинной причины смерти Романа...
 
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