Шуба, скрипка, игрушечный экскаватор. В AliExpress рассказали о самых дорогих покупках белорусов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси действуют лимиты на посылки из иностранных магазинов в 22 евро. Но это не мешает некоторым белорусам заказывать за рубежом товары стоимостью несколько тысяч рублей: например, ювелирные украшения. В AliExpress Россия поделились информацией о самых дорогих покупках белорусов на этой торговой площадке. Напомним, за превышение лимитов нужно заплатить 15% стоимости превышения, но не меньше 2 евро за килограмм. Также дополнительно взимается таможенный сбор в 10 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Почти 14 тысяч белорусских рублей — столько стоила одна из самых дорогих белорусских покупок на AliExpress. Эту сумму заказчик заплатил за уменьшенную радиоуправляемую копию экскаватора в масштабе 1:14 (то есть, по сути, за игрушку).

В топе самых дорогих покупок много различных средств передвижения: мотовездеход SYNBON UVT за 10,5 тысячи рублей, складной трехколесный электроскутер за 5200 рублей, электросамокат за 2500 рублей, электровелосипед за 1600 рублей. Много белорусы готовы тратить на разного рода технику и электронику. В этой категории одной из самых дорогих покупок стал игровой ноутбук Lenovo LEGION Y7000, который стоит более 5000 рублей. А некоторые заказывают не самую стандартную дорогую технику — например, 3D-принтер за 4000 рублей и даже высокотехнологичную кровать с обивкой из натуральной кожи за более чем 5500 рублей.

Еще одна дорогостоящая категория покупок — то, что можно назвать предметами роскоши. Например, белорусы заказывали подвеску из белого золота с бриллиантами и аквамарином за 2400 рублей, золотое кольцо за 2300 рублей, шубу за 1900 рублей или метровую хрустальную люстру за 2500 рублей. Недешево некоторым обходятся и их увлечения. Так, кто-то заказал вместительную палатку за 2500 рублей и эхолот для рыбалки за 1950 рублей.

Наконец, некоторые белорусы немало потратили на AliExpress на эксклюзивные вещи. Например, оригинальные картины в ценовом диапазоне от 4500 до 5500 рублей, ковры ручной работы стоимостью от 4000 рублей, мужские туфли-лоферы ручной работы из змеиной кожи за 2300 рублей и даже скрипку ручной работы из древесины клена и ели за 2300 рублей.