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Жевательные конфеты «Мамба», которые продают в Беларуси, опасны
Источник материала: Хартия'97
Жевательные конфеты «Мамба», которые продают в Беларуси, опасны
В некоторых сортах этих конфет нашли небезопасные подсластители.
Если вы уже купили или собираетесь купить жевательные конфеты «МАМВА КОЛА & ФРУКТЫ”, внимательно читайте этикеткпи. Некоторые виды этих конфет запрещены в Беларуси с 4 марта. Конфеты признаны опасными – в них содержится подсластитель Е420ii. Это сорбитовый сироп. По требованиям технических регламентов Таможенного союза, ввозить и продавать такое нельзя.
Конфеты МАМВА производятся в Германии, а импортирует их в Беларусь минское ООО «Альфа-Дистрибьюция». Запрещены с 4 марта мамбы со вкусом кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон и кола-апельсин,
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В некоторых сортах этих конфет нашли небезопасные подсластители.
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