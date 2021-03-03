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До +7°С ожидается в Беларуси в четверг

03.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

До +7°С ожидается в Беларуси в четверг

  • 3.03.2021, 19:00
До +7°С ожидается в Беларуси в четверг

Днем будет облачно с прояснениями.

До 7 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, утром местами по Витебской области, днем во многих районах выпадут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, днем по югу с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем - 1-7 градусов тепла.

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Днем будет облачно с прояснениями.
 
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