Нынешняя номенклатура: и на ёлку залезть, и одно место не исцарапать?

Белорусская номенклатура готовит транзит власти?









Андрей Дмитриев предсказывает будущий конфликт внутри верхушки белорусского режима: Экс-кандидат в президенты Беларусибудущий конфликт внутри верхушки белорусского режима:





– Если ты можешь держаться только за счет дубинки, за счет того, что милиция может арестовать людей, которые пришли собирать подписи под обращением к депутату, как это было недавно во Фрунзенском районе Минска , то твои собственные люди считают, что ты слаб.





Раньше главная сила Лукашенко была не в том, что у него есть «дубинки», КГБ и финансовая милиция. Главная сила, в глазах его собственного окружения, была в том, что он способен быть поддержанным массами, быть человеком, который может продвигать идеи, получать их поддержку и одобрение.





Теперь этого нет, и это огромная потеря. Потому что чиновники обеспечить поддержку не могут, они исполнители. Основная задача чиновников, как они себе это видят – правильно донести волю сверху вниз. А вот у Лукашенко такая уникальная способность, если хотите, дар, была. Теперь же ему нужно собирать 2700 человек, чтобы они по очереди выходили к сцене и поддерживали его.





пишет gazetaby.com На фоне слабеющего Лукашенко, у которого остались только дубинки, номенклатура пытается сделать две вещи. С одной стороны, не попасть под раздачу, а с другой стороны, построить новую политическую реальность, в которой они станут неизбежными преемниками Лукашенко,gazetaby.com





Один из идеологов «Белой Руси», Петр Петровский, сказал, что они хотят создать «коллективного Лукашенко». Но если быть честным, то нет – они сейчас пытаются создать коллективного преемника. А вот Лукашенко будет всеми силами этому сопротивляться.





Ведь это принципиально разная качественно ситуация внутри власти. Одна история, когда все, кто есть вокруг тебя – просто исполнители твоей воли, и совсем другая – когда это коллективный преемник, и его главная цель – чтобы как можно быстрее транзит власти осуществился.





В ближайшее время мы будем наблюдать эту борьбу, которая, собственно, создает новые возможности для маневров, в том числе для работы с белорусской властью. Поскольку в какой-то момент у части белорусской власти неизбежно могут совпасть интересы с теми, кто хочет перемен, по поводу изменения ситуации в стране.



