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Курс биткоина превысил $52 тыс.

03.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Курс биткоина превысил тыс.

Курс Биткоина в ходе торгов 3 марта превысил отметку в $52 тыс., увеличившись в стоимости более чем на 10% по сравнению с предыдущим днем торгов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Так, по состоянию на 16:07 по минскому времени курс криптовалюты находился на отметке в $52,380 за штуку.

В последствии курс скорректировался $50,681 за штуку, однако затем он возобновил рост и к 19:48 по минскому времени составил $51,092.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Курс Биткоина в ходе торгов 3 марта превысил отметку в $52 тыс., увеличившись в стоимости более чем на 10% по сравнению с предыдущим днем торгов. Об этом...
 
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