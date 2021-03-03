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Курс биткоина превысил $52 тыс.
Источник материала: ОНТ
Курс Биткоина в ходе торгов 3 марта превысил отметку в $52 тыс., увеличившись в стоимости более чем на 10% по сравнению с предыдущим днем торгов. Об этом свидетельствуют
Так, по состоянию на 16:07 по минскому времени курс криптовалюты находился на отметке в $52,380 за штуку.
В последствии курс скорректировался $50,681 за штуку, однако затем он возобновил рост и к 19:48 по минскому времени составил $51,092.
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Курс Биткоина в ходе торгов 3 марта превысил отметку в $52 тыс., увеличившись в стоимости более чем на 10% по сравнению с предыдущим днем торгов. Об этом...
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