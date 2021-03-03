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Команда «Нью-Джерси» с белорусом Егором Шаранговичем потерпела третье поражение подряд в НХЛ
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге сыграны очередные матчи регулярного чемпионата. Егор Шарангович выходил на лед в составе «Нью-Джерси».
На домашней арене команда впервые в этом сезоне играла со зрителями на трибунах, но это не помогло победить «Нью-Йорк Айлендерс» – 1:2. Егор Шарангович провел на льду 18 минут и отдал результативную передачу. Для «Нью-Джерси» поражение стало третьим подряд.
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В Национальной хоккейной лиге сыграны очередные матчи регулярного чемпионата. Егор Шарангович выходил на лед в составе «Нью-Джерси». На домашней арене команда...
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