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Зачем белорусам новые политические партии и почему существующие потеряли свою актуальность? Расскажут эксперты

03.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зачем белорусам новые политические партии и почему существующие потеряли свою актуальность? Расскажут эксперты

В Беларуси активизировалась партийная деятельность. На 6 марта намечен учредительный съезд партии «Союз». Работает оргкомитет по созданию партии «Демократический Союз». А Минюст продолжает процесс перерегистрации уже существующих партий – в Беларуси таковых насчитывается 15. Впрочем, у большинства белорусов возникнут затруднения, если их попросят назвать хотя бы пять из них. Так зачем Беларуси новые партии и почему те, что уже есть, зачастую так далеки от жизни? 

Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ – представитель президиума организационного комитета партии «Союз» Глеб Волков, заместитель председателя Либерально-Демократической партии Олег Чесалов, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, а также заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько. 


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В Беларуси активизировалась партийная деятельность. На 6 марта намечен учредительный съезд партии «Союз». Работает оргкомитет по созданию партии...
 
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