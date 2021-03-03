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Зачем белорусам новые политические партии и почему существующие потеряли свою актуальность? Расскажут эксперты
Источник материала: ОНТ
В Беларуси активизировалась партийная деятельность. На 6 марта намечен учредительный съезд партии «Союз». Работает оргкомитет по созданию партии «Демократический Союз». А Минюст продолжает процесс перерегистрации уже существующих партий – в Беларуси таковых насчитывается 15. Впрочем, у большинства белорусов возникнут затруднения, если их попросят назвать хотя бы пять из них. Так зачем Беларуси новые партии и почему те, что уже есть, зачастую так далеки от жизни?
Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ – представитель президиума организационного комитета партии «Союз» Глеб Волков, заместитель председателя Либерально-Демократической партии Олег Чесалов, директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский, а также заместитель председателя РОО «Белая Русь» Александр Шатько.
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Зачем белорусам новые политические партии и почему существующие потеряли свою актуальность? Расскажут эксперты
В Беларуси активизировалась партийная деятельность. На 6 марта намечен учредительный съезд партии «Союз». Работает оргкомитет по созданию партии...
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