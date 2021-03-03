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Тему подготовки студентов обсудили в Белорусско-Российском университете в Могилеве

03.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тему подготовки студентов обсудили в Белорусско-Российском университете в Могилеве

Система подготовки студентов должна быть ориентирована на практические навыки. Об этом сегодня говорили в Могилёве на базе Белорусско-Российского университета. 

Здесь готовят специалистов по образовательным программам двух стран с упором на инженерный профиль. При этом ориентируются на выпускников, которые могли бы не только разработать ноу-хау, но и грамотно внедрить их в производство.

Такой вектор развития обсуждали на VI Всебелорусском народном собрании. Реальные результаты есть. Студенты Белорусско-Российского университета принимали участие в строительстве АЭС в Островце, некоторые разработки внедрены на промышленных гигантах, таких как БелАЗ. Прививать интерес к инновациям будут с юных лет – с 1 января отрыт набор в Детский технопарк в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Система подготовки студентов должна быть ориентирована на практические навыки. Об этом сегодня говорили в Могилёве на базе Белорусско-Российского университета. ...
 
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