Тему подготовки студентов обсудили в Белорусско-Российском университете в Могилеве

Источник материала: ОНТ

Система подготовки студентов должна быть ориентирована на практические навыки. Об этом сегодня говорили в Могилёве на базе Белорусско-Российского университета.

Здесь готовят специалистов по образовательным программам двух стран с упором на инженерный профиль. При этом ориентируются на выпускников, которые могли бы не только разработать ноу-хау, но и грамотно внедрить их в производство.

Такой вектор развития обсуждали на VI Всебелорусском народном собрании. Реальные результаты есть. Студенты Белорусско-Российского университета принимали участие в строительстве АЭС в Островце, некоторые разработки внедрены на промышленных гигантах, таких как БелАЗ. Прививать интерес к инновациям будут с юных лет – с 1 января отрыт набор в Детский технопарк в Минске.

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