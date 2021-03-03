Протесты в Армении: какие ошибки совершил Пашинян и что ждет страну в будущем?

Источник материала: ОНТ

Новый политический кризис накрыл Армению. Сторонники и противники премьер-министра Пашиняна вновь выходят на улицы на улицах, после начала конфликта премьер-министра с Генеральным штабом Страны. В конфликт оказалось вовлечено все общество, в том числе Церковь. Чем закончится ситуация – это один из главных вопросов сейчас. Попробуем найти ответ на него, а ещё впереди размышления о цикличности событий в Армении и о том, как это может отразиться на судьбе всего региона.

Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ –политолог, кандидат философских наук Николай Щёкин, независимый военный эксперт Александр Алесин, а также директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.





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