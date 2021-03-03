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Беларусь и Россия: какие у нас общие интересы и как россияне видят интеграцию с Беларусью? Мнение эксперта

03.03.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь и Россия: какие у нас общие интересы и как россияне видят интеграцию с Беларусью? Мнение эксперта

На протяжении всей прошлой недели центральной темой оставались переговоры в Сочи. Вопросов было много, на какие-то из них лидеры дали вполне однозначные ответы, ну а какие-то темы пока открыты и дают почву для размышлений и споров. Несмотря на то, что официальной информации было гораздо меньше, чем ожидали журналисты, градус дискуссий вокруг переговоров порой зашкаливал. И вот сегодня, когда информационный шум спал, есть возможность взглянуть на тему двусторонних отношений хладнокровно и компетентно. 

Гость программы «ОбъективНо» на ОНТ – директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.


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На протяжении всей прошлой недели центральной темой оставались переговоры в Сочи. Вопросов было много, на какие-то из них лидеры дали вполне однозначные ответы, ну...
 
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